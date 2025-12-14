ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט תקף את הליכוד על ההצעה שפורסמה על הקמת ועדת חקירה: "זהו סכין בגבן של המשפחות השכולות ושל כל עם ישראל"

דבריו המלאים של בנט: "חמישה עמודים של הצעת חוק להקמת ועדת חקירה, עם שורה תחתונה אחת: הנחקרים ממנים את החוקרים. זהו סכין בגבן של המשפחות השכולות ושל כל עם ישראל. ההנהגה לא תברח מאחריותה ללמעלה מעשור של אובדן ההרתעה, להעברת מזוודות מזומנים לחמאס ולבניית מפלצות טרור על גבולותינו. בישיבתה הראשונה של הממשלה שלנו נבטל את הוועדה הפוליטית הזו, ונקים ועדת חקירה ממלכתית על פי חוק".

מוקדם יותר היום פורסמה הצעת החוק של הליכוד להקמת ועדת חקירה למחדלי ה-7.10. החוק של חבר הכנסת אריאל קלנר, עולה בתיאום עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. על פי הצעת החוק, בוועדה יהיו חברים שישה חברים שהם לא פוליטיקאים. הם יבחרו ברוב של 80 חברי כנסת. אם לא יגיעו להסכמות יברחו שלושה בידי הקואליציה ושלושה בידי האופוזיציה.

אם האופוזיציה לא תמנה נציגים, האחריות תועבר ליו"ר הכנסת אמיר אוחנה שימנה במקומם כל שני חברים בוועדה יהיו רשאים לזמן כל אדם ולחקור כל גוף. בנוסף כל דיוני הוועדה יהיו בשידור חי. אל הועדה יצורפו ארבעה מפקחים מטעם המשפחות השכולות.