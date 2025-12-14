בשכונה של אביה: כל הילדים מוזמנים לאוסף שירי חנוכה. צפו

כוכבת הילדים יה יה אביה (אביה הר נוי) הגיעה אלינו לאולפן ומזמינה את כל הילדים לאוסף שירי חנוכה, שמוסיף הרבה שמחה בלב. צפו

״בשכונה של אביה״ בספיישל חנוכה חגיגי במיוחד עם כוכבת הילדים אביה הרנוי! והפעם אוסף שירי חנוכה לילדים.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . בשכונה של אביה מחרוזת שירי חנוכה

ערוץ הילדים של סרוגים עם סדרה חדשה – "בשכונה של אביה". בכל פרק נצא למסע מצחיק, מרגש וערכי – לקראת החגים: ראש השנה, יום כיפור, סוכות, חנוכה ועוד. הפקה צבעונית, מלאה תוכן איכותי עם ערכים שמתאימים בדיוק לילדים בגילאי 3 עד 9. מחכים לכם שירים, סיפורים, משימות, הפתעות והמון שמחה – כמו שרק הילדים יודעים לקבל.

עוד באותו נושא מיוחד לקטנטנים: כוכבת הילדים אביה והפיה שקד בחידון לחנוכה 15:37 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

==

בשכונה של אביה