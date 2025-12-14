בשכונה של אביה: כל הילדים מוזמנים לאוסף שירי חנוכה. צפו

״בשכונה של אביה״ בספיישל חנוכה חגיגי במיוחד עם כוכבת הילדים אביה הרנוי! והפעם אוסף שירי חנוכה לילדים.
ערוץ הילדים של סרוגים עם סדרה חדשה – "בשכונה של אביה". בכל פרק נצא למסע מצחיק, מרגש וערכי – לקראת החגים: ראש השנה, יום כיפור, סוכות, חנוכה ועוד. הפקה צבעונית, מלאה תוכן איכותי עם ערכים שמתאימים בדיוק לילדים בגילאי 3 עד 9. מחכים לכם שירים, סיפורים, משימות, הפתעות והמון שמחה – כמו שרק הילדים יודעים לקבל.
בשכונה של אביה
שחקנית: אביה הרנוי;
בימוי: אבי לודמיר.
הפקה: אשר רוט.
עריכה: פרי-פנינה רובינסקי.
עיצוב: יולה ינקלביץ.
