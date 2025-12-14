בעוד חודש נדע מי יהיה הנציג שלנו בתחרות האירוויזיון 2026. בינתיים, התחרות בתוכנית "הכוכב הבא" החלה באופן רשמי כאשר המתמודדים מנסים להיכנס לנבחרת – וההדחות מתחילות

אחרי שידורי האודישנים בתוכנית הריאליטי "הכוכב הבא", התחרות התחילה באופן רשמי. אמש (מוצ"ש) התחילה התחרות בין המתמודדים שעלו לשלב הבא, ועוד חודש נדע מי יהיה הנציג של ישראל בתחרות האירוויזיון. במהלך הפרק צפינו בהדחה הראשונה לעונה זו: סער הדר.

צפו בביצוע של סער הדר – המודח הראשון:

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . סער הדר, ביצוע הדחה (באדיבות קשת 12)

בתוכנית, ביצע הדר את השיר "רוחות" (כמו משוגע) של אליעד נחום. הדר השיג 56 אחוזים בלבד, עם שלושה כחולים מהשופטים: איתי לוי, שירי מימון וקרן פלס. מי שחשבו שהביצוע לא היה מספיק טוב והצביעו אדום הם אסף אמדורסקי ועדן חסון.

האודישן של סער הדר היה זכור במיוחד. גם בגלל היותו בנו של צביקה הדר, וגם כי ביצע שיר מקורי שלו "הלב השבור הכי יפה בעולם". את האודישן הוא עבר ברגע האחרון של הביצוע, כאשר איתי לוי הצביע והטה את הכף לטובתו.

התוכנית תמשיך ביום שלישי הקרוב, ונראה מי יהיו המתמודדים שימשיכו לשלב הבא וייכנסו לנבחרת.