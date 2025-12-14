ירי המוני במסיבת חנוכה בבונדי ביץ' בסידני שבאוסטרליה. לפי הדיווחים, חוגגים רבים נמלטו ומסתתרים. כך על פי הדיווח באתר Greek City Times

אסון במסיבת חנוכה: ירי המוני התרחש היום (ראשון) במסיבת חנוכה בבונדי ביץ' בסידני שבאוסטרליה. לפי הדיווחים, שני נרצחים במקום .חוגגים רבים נמלטו ומסתתרים. כך על פי הדיווח באתר Greek City Times. על פי הדיווחים שני הרוגים במקום.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . תיעוד פיגוע הירי באוסטרליה

ממשטרת אוסטרליה נמסר: קוראים לציבור להימנע מהגעה לאזור. המשטרה נמצאת במקום וממליצה לכל הנוכחים למצוא מחסה באופן מיידי. פרטים נוספים עדיין מתבהרים, וגורמי אכיפת החוק הבטיחו לפרסם מידע נוסף ככל שיהיה זמין. בינתיים, מומלץ לציבור להתרחק מחוף בונדי כדי לאפשר לשירותי החירום להתמודד עם המצב". השוטרים מסרו כי שני חשודים נעצרו, אך האירוע עדיין מתנהל.

עוד באותו נושא אימה בארה"ב: 2 נרצחו ו-8 נפצעו באוניברסיטה | מרדף מתנהל 07:14 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

יו"ר ההסתדרות הציונית העולמית יעקב חגואל הגיב לאירוע הירי באירוע חנוכה בסידני, אוסטרליה: "רצף ההתקפות האנטישמיות מסביב לעולם מזעזע ומזכיר לכולנו תקופות אפלות. מאז ה7.10 פרצה מלחמה לא רק כנגד מדינת ישראל אלא כנגד כל יהודי העולם שהפכו לחזית השמינית במלחמה".

"ההסתדרות הציונית העולמית תמשיך לעמוד לצידה של הקהילה היהודית בסידני ושאר הקהילות היהודיות בעולם ונלווה אותן בכל דרך. אנחנו קוראים לממשלת אוסטרליה לנקוט יד קשה כנגד כל גילוי של אנטישמיות ובטוחים שכך היא תנהג. חג חנוכה שנציין הערב מזכיר לנו שסופו של האור היהודי לנצח את החושך".