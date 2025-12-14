הפועל ״מידטאון״ ירושלים הודיעה על החתמתו של הפאוור פורוורד אייזיאה מובלי (26, 2.03) עד סוף העונה, עם אופציה לעונה הבאה

הפועל ״מידטאון״ ירושלים הודיעה הבוקר (חמישי) על החתמתו של הפאוור פורוורד אייזיאה מובלי (26, 2.03) עד סוף העונה, עם אופציה לעונה הבאה.

מובלי, הוא בוגר של אוניברסיטת USC. הוא נבחר בסיבוב השני של דראפט ה-NBA ב-2022 בידי קליבלנד. לאחר הבחירה הוא שיחק 23 פעמים בליגה הטובה בעולם. הוא רשם 97 משחקים בליגת הפיתוח שם רשם ממוצעים של 18.2 נקודות, 8.4 ריבאונדים, 3.5 אסיסטים, חסימה אחת וכמעט 35% לשלוש. את העונה הוא פתח במניסה הטורקית ורשם 11.4 נק׳, 4.2 ריב׳, 2 אס׳ ו-36.4% משלוש.

עוד באותו נושא חוזרת לעצמה? מכבי תל אביב החתימה את כוכב הפועל ירושלים 11:04 | שמחה רז 0 0 😀 👏

מאמן הקבוצה יונתן אלון אמר: "אייזיאה הוא שחקן עם סט כלים מגוון ויכולת לתרום בכמה אספקטים של המשחק. הוא מביא איתו שילוב של גודל, אתלטיות והבנת משחק, ויכול לשחק בכמה עמדות בקו הקדמי. מעבר ליכולות, התרשמנו מהאופי ומהרעב שלו להשתפר ולהיות חלק ממערכת תובענית. כחלק מלקחי העבר והפציעות שסבלנו מהם בעונה הקודמת חשבנו שנכון יהיה לעבות את הסגל כדי לעמוד במטרות שלנו השנה. אנחנו מאמינים שהוא יכול להשתלב היטב בקבוצה ולעזור לנו לעמוד במטרות שהצבנו לעצמנו לעונה הקרובה".

אייזיאה מובלי אמר לאחר החתימה: אני שמח להצטרף למועדון שברור שצועד בצעדי ענק לטופ של אירופה. יש לנו קבוצה מצוינת ואני מקווה להשתלב במהרה ולתרום בכל אספקט שאתבקש. יש לנו מטרות גדולות השנה ואני בטוח שנעמוד בהן בעזרת האוהדים שכבר הספקתי לשמוע עליהם כל כך הרבה. יאללה הפועל!"