שר האוצר בצלאל סמוטריץ' החליט למנות לתפקיד החשבת הכללית של משרד האוצר את מיכל עבאדי-בויאנג'ו, לקראת סיום כהונתו הצפוי של החשב הנוכחי

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' החליט היום (חמישי) למנות לתפקיד החשבת הכללית של משרד האוצר את מיכל עבאדי-בויאנג'ו, לקראת סיום כהונתו הצפוי של החשב הכללי יהלי רוטנברג בסוף חודש ינואר. מינויה יבוא לאישור הממשלה בזמן הקרוב.

מיכל עבאדי-בויאנג'ו מכהנת כיום כיו"ר קבוצת החברות קצא"א, והייתה בעבר החשבת הכללית של מדינת ישראל. היא עורכת דין, רואת חשבון וכלכלנית בעלת ניסיון עשיר במגזר הממשלתי והפיננסי. היא מילאה שורת תפקידים בכירים במגזר הציבורי והפרטי וכיהנה כיו״ר וכדירקטורית בגופים פיננסיים וציבוריים מרכזיים.

עוד באותו נושא משרדי האוצר והמשפטים עוצרים את תקציב הישיבות החרדיות 20:51 | חדשות סרוגים 19 0 😀 👏

סמוטריץ מסר: "משרד האוצר וכלכלת ישראל זקוקים בעת הזו של אתגרים ביטחוניים, כלכליים וחברתיים ליציבות ובגרות ולשילוב של ניסיון במגזר הציבורי ומגזר הפרטי. מיכל עבאדי-בויאנג'ו מביאה איתה את כל זאת ועוד, למען כלכלת ישראל בשנים הבאות. מיכל, דמות מקצועית חזקה ומוערכת, תצטרף לנבחרת הצמרת הכלכלית של מדינת ישראל ותתרום מניסיונה העשיר להמשך ניהול הכלכלה המוצלחת של מדינת ישראל. אני מודה לה על נכונותה להיקרא לדגל ולשוב לתפקיד שאותו ביצעה בעבר בהצלחה רבה.

אני רוצה להודות מכל הלב לחשב הכללי יהלי רוטנברג שהוביל בכשרון ובמקצועיות שאין שני לה את האגף באחת התקופות המאתגרות ביותר בתולדות ישראל. יהלי היה עוגן משמעותי והותיר חותם של עשייה אדירה למען כלכלת ישראל ולייצוב אגף החשב הכללי כמוביל ודומיננטי. יהלי ידידי היקר, היית שותף להצלחות הלאומיות של מדינת ישראל", הוסיף שר האוצר.

סמוטריץ' סיים בברכה לרוטנברג: "ניהלת בתבונה את החוב ואת התקציב של מדינת ישראל בתקופה הסוערת של מגיפת הקורונה וכן בזמן המלחמה. היית שגריר של הכלכלה שלנו ובנית את האמון של העולם בשוק הישראלי שתורגם לאגרות חוב כדאיות תחת תנאים מאתגרים – האדם הנכון בזמן הנכון. יש לך חלק משמעותי בניצחון הצבאי בזירות השונות ובתפקודה האזרחי של המדינה בשנתיים קשות של מלחמה. האדנים שהנחת בכלכלה ובפיתוח התשתיות במדינת ישראל יטביעו חותם עשרות שנים קדימה. אני מודה לך בשם ממשלת ישראל ובשם עם ישראל כולו".