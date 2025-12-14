גילויים חדשים מאירוע הירי בשוגג בשלושת החטופים מעלים התנהלות בעיייתית. משפחת חיים דורשת מהרמטכ"ל לעצור את קידום המג"ד: "לא ביקש סליחה"

שנתיים חלפו מאז האסון הכבד בסג'עיה, בו נהרגו בשוגג החטופים יותם חיים, אלון שמריז וסאמר טלאלקה ז"ל מירי כוחותינו. כעת, בצל ההחלטה של מפקד זרוע היבשה לקדם את המג"ד שפיקד על האירוע לתפקיד בכיר, נחשפים פרטים חדשים ומטרידים על התנהלותו בשטח באותם רגעים קריטיים. כך חושף הבוקר (ראשון) הכתב הצבאי של גלי צה"ל, דורון קדוש.

"נראה לי שזה מישהו שלנו" על פי העדויות החדשות, מתברר כי הכתובת הייתה על הקיר דקות ארוכות לפני הירי הקטלני ביותם חיים. האירוע המתגלגל נמשך כרבע שעה לאחר שאלון וסאמר ז"ל כבר נורו בשוגג. יותם, שהיה פצוע בזרועו, הצליח להימלט למבנה סמוך וזעק לעזרה בעברית.

קצין שנכח בזירה והגיע אל המג"ד, סגן-אלוף ד', דיווח לו בזמן אמת: "נראה לי שמדובר במישהו שלנו, הוא מדבר עברית שוטפת". דיווח כזה היה אמור לעורר חשד מיידי, אך שרשרת תקלות בניהול הזירה הובילה לתוצאה הקשה. פקודת ה"זמביה" שלא נשמעה מהתחקירים עולה כי המג"ד אכן ניסה לעצור את האש. הוא צעק "חדל אש" והוסיף את הפקודה הצה"לית "זמביה" – שמשמעותה דרישה לשקט מוחלט ודממה בזירה ("זמן בלי ירי הכוחות"). אלא שבפועל, השקט לא נשמר.

המגד קרא ליותם חיים לצאת לעברו, החיילים ירו בו

טנק שפעל במרחב לא דומם מנוע והרעש החזק מנע מהפקודות להגיע לכלל הכוחות. חייל מהטנק העיד מאוחר יותר כי כלל לא שמע את פקודת ה"זמביה". למרות זאת, המג"ד – שהבחין שהטנק ממשיך להרעיש ושפקודותיו לא מבוצעות במלואן – בחר להמשיך לנהל את האירוע תחת הרעש, מבלי לוודא שכל הלוחמים קשובים ומודעים למצב. במצב כאוטי זה, קרא המג"ד ליותם "צא לכיווני". יותם יצא ורץ לעבר הכוח, אך נורה למוות על ידי שני חיילים שלא שמעו את הפקודות ולא הבינו את תמונת המצב.

המשפחה דורשת: עצרו את המינוי לצד הכשל המבצעי, משפחתו של יותם חיים ז"ל מציגה טענות קשות גם במישור הערכי והאישי. לטענתם, סא"ל ד' לא יצר איתם קשר לאחר האירוע, לא ביקש את סליחתם ונמנע מלפגוש אותם. המפגש הראשון ביניהם התקיים רק כשנה וחצי לאחר האסון, וגם זאת רק במסגרת רשמית של הצגת השלמות תחקיר. כעת, משהוחלט למנות את סא"ל ד' לקצין האג"ם של אוגדת עזה, פונה המשפחה לרמטכ"ל הרצי הלוי בדרישה לעצור את הקידום באופן מיידי.

תגובת דובר צה"ל: "סא״ל ד' הינו מפקד לוחם אשר הוביל תחת פיקודו בשנתיים האחרונות מאות חיילים כמפקד על שני גדודים שונים, תחת אש ותוך סיכון חיים. מדובר במפקד ערכי, מקצועי וישר הפועל ללא לאות ומקדיש את חייו למען ביטחון מדינת ישראל. התחקיר המדובר הסתיים לפני כשנתיים וממצאיו הוצגו למשפחות ולציבור בשקיפות".