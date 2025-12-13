בליכוד מגיבים לדבריו של גדי איזנקוט, לפיו האופוזיציה תקים ממשלת מיעוט גם עם פחות מ-61 מנדטים, וזאת כדי להדיח את נתניהו.
תחת הכותרת "ברית המסוכנים", נמסר מהליכוד: "האופוזיציה שוב חוברת לאחים המוסלמים. אייזנקוט חשף הערב את התכנית האמיתית של האופוזיציה – הישענות על האחים המוסלמים ועל מפלגות ערביות אנטי ציוניות כדי להרכיב את הממשלה הבאה.".
"בין אם הם יהיו חברים בממשלה או יתמכו בה מבחוץ, ממשלה כזאת שוב תהיה תלויה באחים המוסלמים. באופוזיציה חוזרים על אותו דפוס מסוכן – ברית פוליטית עם גורמים שחותרים תחת יסודותיה של מדינת ישראל. נראה שבאופוזיציה לא הפנימו את לקחי השבעה באוקטובר".
נחמה פוגלסקי
מנוולים לא יכולים לזכות ברחמנות הציבור בגלל חוסר הכרעה בבחירות. רק שכול וכשלונות ואסונות מביא עלינו הליכוד עם שותפיו. הכרח לשבור אותם- צו שעה.22:30 13.12.2025
שירי מנתניה
הליכוד, מוזמנת לעזוב את מחנה ההשתמטות וההפליה בין דם לדם ולחבור למחנה המשרתים, במקום להתלונן, שמחנה המשרתים מורכב מפחות מ 61 מנדטים!!!22:44 13.12.2025
אובו
בושה רמטכ"ל בצהל אותו הזבל כמו הרצי22:55 13.12.2025
יוב
הבחירות בפתח. בואו החצר נרטיב על זה ועל זה22:50 13.12.2025
שירי מנתניה
נחמה פוגלסקי
