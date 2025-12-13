בליכוד מגיבים לדבריו של גדי איזנקוט, לפיו האופוזיציה תקים ממשלת מיעוט גם עם פחות מ-61 מנדטים, וזאת כדי להדיח את נתניהו: "ברית המסוכנים חוזרת"

תחת הכותרת "ברית המסוכנים", נמסר מהליכוד: "האופוזיציה שוב חוברת לאחים המוסלמים. אייזנקוט חשף הערב את התכנית האמיתית של האופוזיציה – הישענות על האחים המוסלמים ועל מפלגות ערביות אנטי ציוניות כדי להרכיב את הממשלה הבאה.".

"בין אם הם יהיו חברים בממשלה או יתמכו בה מבחוץ, ממשלה כזאת שוב תהיה תלויה באחים המוסלמים. באופוזיציה חוזרים על אותו דפוס מסוכן – ברית פוליטית עם גורמים שחותרים תחת יסודותיה של מדינת ישראל. נראה שבאופוזיציה לא הפנימו את לקחי השבעה באוקטובר".