יו"ר כחול לבן בני גנץ תוקף את חברו לסיעה לשעבר גדי איזנקוט שהעלה רעיון להשביע ממשלת מיעוט בתמיכת הערבים: "בסרט הזה כבר היינו. זה לא היה ריאלי אז, וזה עוד יותר לא ריאלי אחרי ה-7.10"

הערב, התראיין יו"ר מפלגת 'ישר' ח"כ לשעבר גדי איזנקוט, לתכנית 'פגוש את העיתונות' ודיבר על אפשרות בה אחרי הבחירות הבאות, השמאל יקים ממשלת מיעוט עם פחות מ-61 מנדטים, שתזכה לתמיכה (או הימנעות) של הח"כים הערבים.

לפי מצב הסקרים כיום בחדשות 12, גוש הימין מקבל 51 מנדטים וגוש האופוזיציה מקבל כ-58. שאר 11 המנדטים הם של המפלגות הערבות, שלא מוזמנות לממשלה. וכעת מתבשל רעיון, להקים ממשלת מיעוט, כדי להדיח את נתניהו מראשות הממשלה, ואז לנהל את המדינה כמיעוט או ללכת לבחירות נוספות כשנתניהו מחוץ לממשלה.

על הרעיון הזה, שאמר איזנקוט בתכנית הערב, הגיב מי שהביא אותו לפוליטיקה, בני גנץ: "גדי חברי, בסרט הזה של ניסיון להשביע ממשלת מיעוט כבר היינו. זה לא היה ריאלי אז, וזה עוד יותר לא ריאלי אחרי ה-7.10. מה שישראל צריכה, כפי שאמרת, זה ממשלה ציונית ורחבה של 70 חברי כנסת, ולא ממשלת מעבר שנסמכת על המפלגות הערביות, ותביא עלינו את בן גביר עם 20 מנדטים.״