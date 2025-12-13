חשיפה דרמטית בחדשות 13 מראה כיצד מחבלי הנוח'בה לפני ה-7.10, התאמנו בחטיפת השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר

מחבלי הנוח'בה לפני ה-7.10, התאמנו בחטיפת השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. כך נחשף הערב דרמטית בחדשות 13. בסרטון נראים אימוני המחבלים.

המחבלים בסרטון נראים מתאמנים בשטח בנוי, בחטיפת השר. בתפקיד היה אחד המחבלים עם תמונה של בן גביר מודבקת על פניו.

בן גביר: "החשיפה המדהימה הזאת של תוכניות הנוח'בה לפני ה-7.10 מצטרפת לעוד 6 פעמים שבהם ניסו אותם ארורים לפגוע בי ובמשפחתי. אני לא ארתע, אני אמשיך לעשות את השינוי בבתי הכלא ואמשיך לעשות את הרפורמה בחלוקת הנשק וכיתות הכוננות".

"אני אמשיך להרוס בתים לא חוקיים בנגב, אני אמשיך לפעול למען ריבונות בהר הבית, אני אמשיך לעשות את כל מה שעשיתי ואני דורש מראש הממשלה: "הגיע הזמן לעשות חוק עונש מוות למחבלים", זה הכוח שלנו לפגוע ולשבור את המוטיבציה שלהם, אני לא מפחד!"