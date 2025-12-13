מנהיג הרוב בקונגרס סטיב סקאליס ליוסי דגן: "מברך את ידידיינו בשומרון, אוהבים אתם", דגן הגיב: ״הריבונות היא הצדק והביטחון – גם לארה"ב״

ראש מועצת שומרון יוסי דגן מקיים מרתון פגישות בוושינגטון, במקביל לדיון ההיסטורי שהתקיים השבוע בוועדת החוץ של הקונגרס תחת הכותרת יהודה ושומרון. שורת חברי סנאט וקונגרס עמם נפגש דגן, הביעו תמיכה אדירה בשומרון וחלקם גם הביעו תמיכה רשמית בריבונות ביו"ש.

סטיב סקאליס, מנהיג הרוב בקונגרס, אמר לראש מועצת שומרון יוסי דגן בסיום מפגש ביניהם: "אני מבקש להעביר את ברכותיי לידידינו בשומרון, לכל ידידיי היהודים, אני יודע שזו הייתה תקופה קשה בשנים האחרונות. אנו גם מתפללים לשלום, ומעריכים עד כמה אנו קרובים, ואנו עומדים לצד ישראל".

ראש המועצה יוסי דגן השיב לו: "תודה רבה. אנחנו באמת מעריכים את מה שאתם עושים למען אזרחי ישראל, במיוחד בימים אלו של מלחמה. אנו יודעים שלישראל יש חברים אמיתיים בוושינגטון, ועל כך שה' יברך אותך. בשם כל תושבי השומרון וכל אזרחי ישראל, תודה רבה. אנחנו אוהבים אתכם״. מנהיג הרוב בקונגרס סקאליס השיב: ״אתם תמיד יכולים לסמוך עלינו. גם אנחנו אוהבים אתכם".

בין התומכים היה חבר הקונגרס רוני ג'קסון, שבפגישה עם דגן הביע תמיכה מלאה בריבונות ישראל ביהודה ושומרון, וציין כי מדובר בזכות וכבוד לעמוד לצד ישראל. חבר הקונגרס מייק אוסט הצטרף לברכות והדגיש את מחויבות הידידות בין המדינות, לצד חבר קונגרס נוסף שהעביר גם הוא ברכה לתושבים.

יוסי דגן על הריבונות "צדק היסטורי המושרש בתנ"ך"

חבר הקונגרס רוני ג'קסון, אמר בהתרגשות לאחר מפגש עם דגן: "אני פשוט מרגיש כבוד גדול להיות כאן היום ולתמוך במדינת ישראל בכלל, וגם ביהודה ושומרון בפרט. אתם יודעים, להתמודד עם האתגרים הקשים, הבעיות המורכבות שיש לנו שם, אבל גם עם ההזדמנויות שעומדות בפנינו. אני תומך איתן של מדינת ישראל ושל ריבונות מלאה. זה פשוט כבוד להיות כאן. אני מתכבד לקחת חלק בתהליך הזה, ותודה רבה לכם".

ראש המועצה יוסי דגן השיב לו: "אני מודה לכם על התמיכה הברורה והחמה בריבונות. בשם תושבי שומרון ויהודה – תודה רבה. הריבונות איננה רק סוגיה מדינית; היא קודם כול צדק היסטורי המושרש בתנ"ך, והיא גם נדבך ביטחוני ראשון במעלה עבור ישראל ועבור ארצות הברית. החיזוק שאתם נותנים למאבק על הריבונות מחזק את ישראל. שה' יברך אתכם".

חבר הקונגרס מייק אוסט הוסיף ופנה לתושבי השומרון: "יש לנו בריתות משותפות וחברים משותפים ברחבי העולם, אנו רוצים להמשיך לעבוד ולפתח את החברויות האלה. נפלא להיות אתכם היום, ומי ייתן ותהיו מבורכים על ידי ה'".