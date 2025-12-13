השר אלי כהן בראיון באולפן סרוגים מציב קו אדום לסעודיה: "אם המחיר הוא מדינה פלסטינית – אני מוותר על השלום". מאמין בחנינה לנתניהו, תוקף את הסכם הגז ("כניעה") וחושף את התפילה המרגשת בבור בקריה בליל התקיפה באיראן

במסגרת התוכנית 'כיפות ברזל' באולפן סרוגים, התארח שר האנרגיה וחבר הקבינט המדיני-ביטחוני, אלי כהן, לשיחה פתוחה עם המנחה נתנאל איזק. השר כהן, פרש את משנתו הביטחונית והכלכלית, התייחס לאתגרי המלחמה בצפון ובדרום, ולא חשש למתוח ביקורת חריפה על מערכת המשפט והסכמי העבר.

גדלתי על הדרך של מנחם בגין, כלכלה חופשית עם רגישות חברתית

בראשית הריאיון, נשאל כהן על המעבר מעולם העסקים והחברות הגדולות אל החיים הפוליטיים. כהן הסביר כי המניע העיקרי הוא תחושת הייעוד: "החומר לא ממלא את האדם. זה לא משנה אם יש לך ואם אתה מרוויח… הדבר החשוב זה לעשות משהו שאתה מרגיש בו, שאתה ממלא ייעוד, שאתה ממלא שליחות, שיש לך בו סיפוק".

לדבריו, הוא מביא את הגישה העסקית אל משרדי הממשלה: "בכל מקום אתה צריך לבוא ולהביא הישג לעשות טוב יותר לא לשמור על הקיים". כהן ציין את הרפורמות במשק החשמל ואת הדאגה לשכבות החלשות כחלק מאותה תפיסה: "אני גדלתי על הדרך של מנחם בגין, כלכלה חופשית עם רגישות חברתית ואני שמח שאני מצליח ליישם את זה עם תוצאות בשטח".

לא חוזרים ל-6 באוקטובר

בנוגע למצב ברצועת עזה והטענות כי ישראל מדשדשת, כהן דוחה את הטענה שישראל נמצאת "בידיים של חמאס". לדבריו, ארגון הטרור ספג מכה אנושה: "חמאס המיט אסון על תושבי עזה… חיסלנו והפכנו את ארגון החמאס לארגון חלש, לארגון נרדף".

כהן הדגיש את השליטה הישראלית בשטח ואת הסירוב להכניס כוחות בינלאומיים: "אנחנו שולטים ב-53% שטח הרצועה אנחנו שולטים בכל המעברים אנחנו שולטים בציר פילדלפי… החמאס לא יתפרק לבד, הכוח הבינלאומי שמדברים עליו גם אני מעריך שלא יעשה זאת, בסוף היום אנחנו נעשה זאת". הוא הבהיר בצורה חד משמעית: "לא חוזרים ל-6 באוקטובר".

ההסכם עם לבנון היה שערורייתי

השר כהן התייחס בהרחבה לסוגיות האנרגיה האזוריות, תוך שהוא תוקף בחריפות את הסכם הגז שנחתם עם לבנון בתקופת ממשלת לפיד. "קודם כל ההסכם הזה הוא הסכם שערורייתי", קבע כהן, "זה הפעם הראשונה שמדינת ישראל נתנה שטח ריבוני… זה לא היה הסכם, זה היה כתב כניעה… זה ויתור מלא ומוחלט".

לעומת זאת, בנוגע להסכם הגז המתגבש מול מצרים, כהן מציג גישה זהירה יותר ועומד על האינטרסים הביטחוניים: "כולם היו בטוחים שאני איזה חותמת גומי שאני אבוא ויחתום… אבל ממש לא. אני בעניין ההסכם הגז של מצרים אמרתי קודם כל אני צריך להבטיח את האינטרסים הביטחוניים והמדיניים של מדינת ישראל". הוא הוסיף כי "עד שאני לא אראה שההסכם הוא מושלם ונותן לי גם את הביטחון המדיני וגם פתרון לסוגיה הכלכלית במחיר אני לא אחתום".

בנושא הנורמליזציה עם סעודיה, כהן רואה פוטנציאל אנרגטי עצום בחיבור צינור נפט, אך מציב קו אדום ברור: "אם המחיר של הסכם השלום עם סעודיה זה הקמת מדינה פלסטינית אני מוותר על הסכם השלום ומתנגד להקמת מדינה פלסטינית בצורה ברורה".

משפט נתניהו הוא סיכול פוליטי

כהן לא חסך ביקורת ממערכת המשפט ומהתנהלות היועצת המשפטית לממשלה, והביע תסכול מהקושי למשול: "האם יש תחושת תסכול מסוימת שחלק מהדברים המשפטיים שכל כך רצינו בממשלה שיש לה רוב מוצק לוקים? כן יש תסכול".

בנוגע למשפט נתניהו, כהן סבור כי טובת המדינה מחייבת את סיום ההליך, אפילו באמצעות חנינה: "נכון לטובת המדינה זה להגיע להסכם כזה או אחר של חנינה ולהתקדם הלאה… האם הגיוני לגרור ראש ממשלה שלוש ארבע פעמים בשבוע?". כהן הוסיף טענה קשה לגבי המניעים מאחורי המשפט: "האם הייתה כאן כוונה לסיכול פוליטי? התשובה היא בהחלט כן".

רגע מרגש בבור, בזמן התקיפה באיראן

לשאלה על עתידו הפוליטי ביום שאחרי נתניהו, השיב כהן: "אחרי עידן נתניהו השמיים הם הגבול… אני לא פוסל שום דבר". הוא הביע ביטחון בעתיד הליכוד והעריך כי המפלגה תמשיך להוביל: "אני חושב שהליכוד יהיה מעל 30 מנדטים כי צריך להבין דבר אחד, הערכים שהליכוד דוגל בהם… זה הבסיס".

לסיום, שיתף השר כהן רגע אישי ומרגש מהדיונים בקבינט על התקיפה באיראן. הוא תיאר את הרגעים שאחרי אישור ההחלטה: "אחרי שאנחנו מאשרים את ההחלטה ומצביעים פה אחד בעד, עולה מזכיר הממשלה בממשלת העם היהודי, קורא תפילה להצלחת חיילינו, להצלחת טייסינו וכולנו אומרים אמן… והייתה לנו גם סיעתא דשמיא".