ישיבת הממשלה שהתקיימה ביום חמישי, התפתחה לצעקות ומריבות. נתניהו תקף את בן גביר: "אתה רוצה לנהל?! קודם תיבחר לראשות הממשלה"

ישיבת הממשלה שהתקיימה ביום חמישי, התפתחה לצעקות ומריבות. ראש הממשלה בנימין נתניהו תקף את השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר: "אתה רוצה לנהל?! קודם תיבחר לראשות הממשלה". כך על פי הפרסום של עמיאל ירחי ב-I24.

"הקבינטה כלל דיון על עונש מוות למחבלים. בדיום התברר שבן גביר רוצה שהחוק שלו יעסוק במוות לנוח׳בות למרות שהנושא נמצא במבקיל טיפול מתקדם של שר המשפטים יריב לוין.

השיחה המלאה: " לוין זעם: איך יכול להיות שהתהליך הזה מקודם בלי שיח עם שר המשפטים? אני יכול לקום וללכת". בן גביר ענה: "אתה שאלת אותי בחוקים שלך שקשורים למשטרה?". נתניהו תקף את בן גביר: "אתה רוצה לנהל את הנושא הזה?! קודם תיבחר לראשות הממשלה".

"לוין: הטיפול בפושטי ה-7.10 קורה בצורה מדהימה בפרקליטות עם הצעת חוק של רוטמן ומלינובסקי אנחנו על סף סיום ופתאום אתם מביאים חוק שבכלל לא אמור היה לכלול את הנוחבות". בן גביר הגיב: לא קראת את החוק שלנו למה אתה מדבר לוין: אתם צריכים להציג לי אני שר המשפטים נתניהו ניסה לעצור את הצעקות: אני לא מוכן לדיון כזה, חדל אש".

בן גביר: "אני לא מוכן לדחייה"

"סער התייחס: אני תומך בעונש מוות בגלל שאין באמת מאסר עולם בישראל בגלל עסקאות חוזרות ונשנות ויש פה זילות של בית המשפט. ולכן למרות שהעולם הולך לכיוון של ביטול עונש המוות, הם אינם עומדים במצב שלנו. אני כן מציע להחריג את סעיף הנוחבות מחוק עונש מוות למחבלים".

השר אבי דיכטר העיר: "אם היינו עושים חוק כזה לפני עשרות שנים החוק היה מבוצע עשרות פעמים כולל על יהודי אחד השר זאב אלקין: "צריך פה דיון יותר רציני ושראש הממשלה יביא הצעה מסודרת לקבינט, החוק הזה יכול לדרבן חטיפות עד שהחוק יאושר באופן רשמי, כדאי גם לחוקק שמי שנגזר עליו מוות לא יוכל להשתחרר בין גזר הדין לביצוע".

נתניהו שאל את השר לוין מה הוא מבקש? לוין ענה: "דיון מסודר עם ראש הממשלה שבו נציג את העבודה בפרקליטות והחוק שלנו". בן גביר התפרץ: "אני לא מוכן לדחייה, לא מוכן לעוד בזבוז זמן". היועמ"שית הביעה תמיכה ביריב לוין: "ההחלטה של ועדת שרים היא שיש לקיים דיון בקבינט ולא היה פה הכנה לדיון מעמיק בקבינט". השרים עקצו: "ממש עידן חדש, היועמשית בעד יריב לוין נתניהו: אני מאחר לדיון מדיני חשוב, תנסו להגיע להסכמה, אם לא תהיה תבואו אלי ואני אסכם".