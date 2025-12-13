ישראל נכנסת ל"מועדון הסגור" של מעצמות הטכנולוגיה: יוזמת "Pax Silica", הושקה בארה"c כדי להבטיח עליונות טכנולוגית למערב בייצור שבבים ו-AI

ישראל הצטרפה בסוף השבוע באופן רשמי ליוזמת "Pax Silica", קואליציה בינלאומית חדשה בהובלת ארה"ב, שמטרתה לייצר למערב עליונות ועצמאות טכנולוגית בעידן הבינה המלאכותית (AI). ההכרזה יצאה מוועידה שהתקיימה ביום שישי בוושינגטון, בהשתתפות נציגים מתשע מדינות שמהוות את עמוד השדרה של תעשיית הטכנולוגיה העולמית.

לצד ישראל וארה"ב, הרשימה כוללת שורה של מעצמות כלכליות וטכנולוגיות: יפן, דרום קוריאה, הולנד (בירת מכונות השבבים), בריטניה, סינגפור, אוסטרליה ואיחוד האמירויות. המטרה: אי-תלות בגורמים עוינים היוזמה נולדה מתוך הבנה שאספקת הטכנולוגיה העולמית – החל ממינרלים נדירים ועד לשבבים מתקדמים ושרתים – חייבת להיות מוגנת. המדינות החברות הסכימו לשתף פעולה כדי ליצור "אקוסיסטם" טכנולוגי בטוח, שלא יהיה תלוי במדינות עוינות או בשיבושים חיצוניים.

במסגרת ההסכם, המדינות התחייבו לפעול במספר מישורים: אבטחת שרשראות אספקה: הבטחת זרימה רציפה של אנרגיה, מינרלים קריטיים ורכיבי שבבים בין המדינות החברות. הגנה על תשתיות: שמירה על טכנולוגיות רגישות, כבלי תקשורת תת-ימיים ומרכזי נתונים מפני השתלטות זרה. השקעות משותפות: הקמת מיזמים חוצי-גבולות לפיתוח תשתיות AI ומודלים מתקדמים.

את ישראל ייצגו בוועידה, בהנחיית רה"מ נתניהו, פרופ' אבי שמחון, ראש המועצה הלאומית לכלכלה, יחד עם הכלכלן הראשי באוצר ד"ר שמואל אברמזון וראש מטה ה-AI הלאומי ארז אסקל. פרופ' שמחון התייחס למהלך ואמר כי מדובר ב"תעודת כבוד להייטק הישראלי". לדבריו, "יחד עם שותפינו, אנו פועלים לבצר את תעשיית ה-AI הגלובלית ולהבטיח את השגשוג הכלכלי והביטחוני של אזרחי המדינות המשתתפות".

המהלך נתפס בעולם כחלק מ"מלחמת השבבים" המתמשכת שמנהלת ארה"ב מול סין. וושינגטון פועלת בשנים האחרונות בנחישות כדי למנוע מסין גישה לטכנולוגיות קצה ולשבבים מתקדמים, והקואליציה החדשה (Pax Silica) היא עליית מדרגה נוספת במאמץ לייצר "חומת מגן" טכנולוגית של המערב.