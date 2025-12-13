לאחר שאותרו אופניו ובגדיו על גדות הירקון, המשטרה ומתנדבים מרחיבים את המאמצים לאיתור אליהו אבא שאול בן ה-19 מבני ברק שנעלם ברביעי בלילה

כוחות משטרה גדולים ממרחב דן, בסיוע מתנדבים רבים, ממשיכים גם בשעות אלה במאמצים נרחבים לאיתורו של אליהו אבא שאול, צעיר כבן 19 תושב בני ברק, שנעדר מאז יום רביעי האחרון.

החשש לחייו של אליהו גבר לאחר שביום חמישי בערב אותרו פריטים אישיים שלו – בגדים ואופניים חשמליים – כשהם מונחים סמוך לנחל הירקון, באזור רחוב רוקח ברמת גן. מציאת החפצים מיקדה את מאמצי החיפוש באזור הנחל ובסביבתו.

עוד באותו נושא מזג האוויר הסוער: אדם אותר ללא רוח חיים; צעיר בן 19 נעדר 08:34 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

תחילת האירוע ביום חמישי לפנות בוקר (11.12), אז התקבל במשטרה דיווח מהוריו המודאגים של אליהו. על פי הדיווח, בנם יצא מבית המשפחה ברחוב יהודה הנשיא בבני ברק ביום רביעי בשעות הערב, ומאז נותק עמו הקשר. מאז הדיווח ועד עתה, פועלים בשטח שוטרי תחנת בני ברק-רמת גן לצד עשרות מתנדבים, כיתות כוננות ויחידות מיוחדות. הכוחות נעזרים באמצעים טכנולוגיים מתקדמים בניסיון להתחקות אחר עקבותיו.

במשטרה מדגישים כי על אף הרצון הטוב של האזרחים לסייע, חל איסור מוחלט להיכנס למי הירקון. הסריקות בתוך המים מתבצעות אך ורק על ידי גורמים מוסמכים המצוידים בציוד צלילה והצלה מתאים. הציבור מתבקש לגלות ערנות ולסייע: כל היודע דבר על מקום הימצאו או מחזיק בפרט מידע שעשוי לסייע בחקירה, מתבקש לפנות בהקדם למוקד 100 של משטרת ישראל.