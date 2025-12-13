שני אנשי צבא אמריקאים ואזרח אמריקאי אחד נהרגו, ושלושה אנשי צבא נפצעו, בעקבות ממארב של מחבל דאע"ש בודד בסוריה. המחבל חוסל לאחר מרדף.
מהצבא נמסר: "מתוך כבוד למשפחות ובהתאם למדיניות משרד המלחמה, זהותם של אנשי הצבא תישמר עד 24 שעות לאחר קבלת הודעה לקרובי משפחתם".
שר ההגנה האמריקאי פיט הגסת' התייחס לרצח": "הפרא שביצע את ההתקפה הזו נהרג על ידי כוחות שותפים. יהי ידוע, שאם תתקפו אמריקאים – בכל מקום בעולם – תבלו את שארית חייכם הקצרים והחרדים בידיעה שארצות הברית תצוד אתכם, תמצא אתכם ותהרוג אתכם באכזריות".
לפני יומיים מעט יותר משנה אחרי נפילת אסד, ועלייתו לשלטון של אחמד א-שרעא, הידוע בתור אל ג'ולאני, הקונגרס האמריקאי הקפיא במלואן את הסנקציות על המשטר והמדינה. בסוריה חוגגים את ההחלטה. הקונגרס האמריקאי אישר את הקפאת הסנקציות כנגד סוריה ומשטר א-שרעא, זאת לאחר שטראמפ חתם על צו נשיאותי דומה. כעת הקונגרס האמריקאי אישר גם הוא את הקפאת הסנקציות.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים