שני אנשי צבא אמריקאים ואזרח אמריקאי אחד נהרגו, ושלושה אנשי צבא נפצעו, כתוצאה ממארב של חמוש דאעש בודד בסוריה. המחבל חוסל לאחר מרדף

שני אנשי צבא אמריקאים ואזרח אמריקאי אחד נהרגו, ושלושה אנשי צבא נפצעו, בעקבות ממארב של מחבל דאע"ש בודד בסוריה. המחבל חוסל לאחר מרדף.

מהצבא נמסר: "מתוך כבוד למשפחות ובהתאם למדיניות משרד המלחמה, זהותם של אנשי הצבא תישמר עד 24 שעות לאחר קבלת הודעה לקרובי משפחתם".

עוד באותו נושא חגיגה בסוריה: הקונגס אישר את הסרת הסנקציות מהמשטר 14:15 | יאיר אמר 0 0 😀 👏

שר ההגנה האמריקאי פיט הגסת' התייחס לרצח": "הפרא ​​שביצע את ההתקפה הזו נהרג על ידי כוחות שותפים. יהי ידוע, שאם תתקפו אמריקאים – בכל מקום בעולם – תבלו את שארית חייכם הקצרים והחרדים בידיעה שארצות הברית תצוד אתכם, תמצא אתכם ותהרוג אתכם באכזריות".

לפני יומיים מעט יותר משנה אחרי נפילת אסד, ועלייתו לשלטון של אחמד א-שרעא, הידוע בתור אל ג'ולאני, הקונגרס האמריקאי הקפיא במלואן את הסנקציות על המשטר והמדינה. בסוריה חוגגים את ההחלטה. הקונגרס האמריקאי אישר את הקפאת הסנקציות כנגד סוריה ומשטר א-שרעא, זאת לאחר שטראמפ חתם על צו נשיאותי דומה. כעת הקונגרס האמריקאי אישר גם הוא את הקפאת הסנקציות.