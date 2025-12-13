השרה לשעבר איילת שקד, העניקה ראיון לחדשות 13, וחשפה את אורח החיים שלה כיום. בנוסף, היא התייחסה לאפשרות שתחזור הפוליטיים לקראת הבחירות הקרובות

בראיון משותף לליאור קינן ושי גולדן, אמרה שקד: "יש לי היום חיים הרבה יותר נוחים ורגועים, אני מרוויחה 70,.000 ש"ח על 20 שעות עבודה בחודש".

על עמדת בני משפחתה בנוגע לפוליטיקה, אמרה שקד: "בעלי מעדיף שלא אחזור לפוליטיקה, אבל המדינה חשובה לי, בחודשים הקרובים אחליט האם לחזור".

עוד היא אמרה כי "יש לי כמה חברים קרובים בפוליטיקה: נפתלי בנט, יובל שטייניץ וגלעד ארדן".