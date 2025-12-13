צה"ל הפיץ אזהרת פינוי במרחב ינוח באזור לבנון. לאחר הודעת הפינוי, צבא לבנון פנה לצה"ל וביקש לטפל בעצמו במקום

מוקדם יותר היום (שבת), צה"ל הפיץ אזהרת פינוי במרחב ינוח שבדרום לבנון למתחם חיזבאללה. לאחר הודעת הפינוי, צבא לבנון פנה לצה"ל וביקש לטפל בעצמו במקום.

לאור הבקשה צה"ל החליט לאפשר זאת ולאור כך, התקיפה הושהתה. צה״ל נמצא במעקב שוטף על היעד ובשיח עם המנגנון. צה״ל לא יאפשר לארגון הטרור חיזבאללה להתבסס ולהתעצם מחדש.

ביום שישי צה"ל תקף, בהובלת פיקוד הצפון ובאמצעות חיל האוויר, מתחם הכשרות ואימונים אשר שימש את יחידת 'כוח רדואן' בארגון הטרור חיזבאללה לאימונים והכשרות של מחבלי הארגון. בתחילת השבוע הותקף מתחם אימונים אחר של ארגון הטרור והיום הותקף מתחם נוסף.