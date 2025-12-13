השירות המטאורולוגי פרסם סיכום ראשוני לאירוע הגשם "ביירון", וממנו עולה תמונה של סערה חריגה בהיקפה. על פי הנתונים, בחלקים מאזור החוף הדרומי ומערב הנגב, מדובר באירוע גשם קיצוני ונדיר המתרחש אחת ל-10 עד 30 שנים.
בחוף הדרומי ובמערב הנגב ירדו בימים חמישי ושישי כמויות משקעים אדירות, המהוות כמחצית מהכמות השנתית הכוללת לאזור. התחנות המובילות בכמות הגשם המצטברת היו:
-
קיבוץ יד מרדכי: 176 מ"מ.
-
קיבוץ ארז: 168 מ"מ.
-
גברעם: 156 מ"מ.
-
תלמי יפה: 154 מ"מ.
באזור עוטף עזה נרשמה יממת הגשם הגשומה ביותר מאז שנת 2013, ובחלק מהתחנות מאז 1991. הגשמים הובילו לשיטפונות הקרובים לשיאים היסטוריים באגן נחל שקמה, לחסימות כבישים רבות (כביש 6 במחלף מאחז, כביש 40, כביש 232 ועוד), ולמספר חריג של הצפות וחילוצים באשקלון וסביבתה.
בכרמל וחוף הכרמל נמדדו הכמויות הגבוהות ביותר באירוע, עם 200–220 מ"מ במצטבר (נחל מערות 221 מ"מ, עתלית 215 מ"מ). בשפלה ירדו 100–150 מ"מ, שגרמו להצפות נרחבות ביבנה ובישובים הסמוכים.
מי שחשב שהחורף נעלם טועה. על פי התחזית, האוויר הקר חוזר לישראל, ובמהלך יום שני יתחדשו הגשמים מהצפון ועד מרכז הנגב.
מוקד הגשמים העזים צפוי שוב באזור אשקלון, עוטף עזה והנגב המערבי, שם צפויות לרדת עשרות מ"מ, ואף כ-100 מ"מ ביממה בחלק מהאזורים. כתוצאה מכך, צפויות שוב הצפות עירוניות ושיטפונות בנחלים. שיטפונות צפויים גם בנחלי ים המלח, מדבר יהודה והערבה.
השירות המטאורולוגי כבר פרסם התראת גשמים והצפות "כתומה" לאזור החוף הדרומי וחלקים מהנגב, וממשיך לעדכן את כוחות החירום.
נקודה מדהימה נוספת: השירות המטאורולוגי מציין כי ביום רביעי הקרוב, אזור החוף הדרומי והנגב המערבי כבר יגיע לכמות המשקעים השנתית הכוללת שלו, וזאת עוד לפני שהגענו למחצית חודש דצמבר.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים