השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגיב הערב (מוצ"ש) לחיסול מספר 2 בארגון הטרור חמאס ראא'ד סעד וקרא: "חייבים לחזור בהקדם להילחם בעזה".

דבריו המלאים: "מברך את ראש הממשלה ושר הביטחון על החיסול של המחבל ראא'ד סעד בעזה. העובדה שסעד עסק בתכניות לשיקום והתעצמות חמאס, מבהירה שוב את הברור מאליו: לחמאס אין שום כוונה להתפרק מנשקו בעצמו ולהיכנע. לכן אני קורא לראש הממשלה: חייבים לחזור בהקדם להילחם בעזה, ולהשיג את מטרת המלחמה המרכזית – השמדת החמאס. עד הניצחון המוחלט".

גם שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הצטרף למברכים: "אני מברך את צה״ל וכוחות הביטחון על החיסול המוצלח של מחבל חמאס הנאלח ראאד סעד ואת ראש הממשלה ושר הביטחון על ההחלטה הנכונה לעשות זאת. כמו חבריו הנאצים לארגון החמאס-דעאש, גם על ראאד מדינת ישראל שמה את ידה. ידע כל מי שהעז להרים את ידו כנגד ישראל שלא ננוח ולא נשקוט עד שנבוא איתו חשבון"

כזכור במהלך השבת חוסל ראאד סלד בידי חיל האוויר. המחבל הביכר שימש כראש-מטה הייצור של הזרוע הצבאית ומספר 2 בארגון תחת ראש הזרוע עז א דין אל חדאד. סעד נחשב לאחת הדמויות הותיקות והמוערכות בזרוע הצבאית של חמאס.

בשנת 1990 שהה במעצר ישראלי, לאחר מכן בסוף שנות ה-90 ישב בכלא הרש״פ, זאת עקב פעילות בארגון הטרור חמאס כבר בשנות הקמתו. סעד היה מקורב למייסד חמאס שיח אחמד יאסין, ולמוחמד דף ומרואן עיסא.