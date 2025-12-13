ערנותם של כוחות הביטחון במעבר חוצה שומרון מנעה הלילה (בין שישי לשבת) הברחת ענק: שוטרי תחנת אריאל ולוחמי מג"ב סיכלו העברת מאות מחסניות M16 שהיו בדרכן ליו"ש.
האירוע התרחש הלילה, במהלך פעילות יזומה של הכוחות בגזרת המעבר. רכב שהגיע מכיוון המרכז עורר את חשד הלוחמים וסומן לבדיקה. בחיפוש שנערך ברכב נתפסו מעל 500 מחסניות ריקות. במשטרה מציינים כי מדובר בכמות חריגה, המעלה חשד לניסיון הברחה מאורגן ומשמעותי.
נהג הרכב, תושב לוד, נעצר במקום ונלקח לחקירה בתחנת אריאל. כעת נבדק במשטרה ובגופי הביטחון לאן יועד המשלוח – האם לגורמים פליליים או לחוליות טרור בגזרה.
הרכב והציוד נתפסו להמשך הליכים. מהמשטרה נמסר כי מחוז ש"י ימשיך בפעילות ההתקפית למיגור תופעת הנשק הבלתי חוקי ומניעת זליגת אמצעי לחימה לידיים עוינות.
