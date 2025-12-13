18:43

"פעם ב-30 שנה": השירות המטאורולוגי באזהרה חמורה

18:43

בעקבות הבטחה של צבא לבנון: צה"ל עצר התקפה על חיזבאללה

18:30

במערכת הפוליטית מגיבים לחיסול: "חייבים לחזור להילחם בעזה"

18:24

סוכלה הברחת ענק לשומרון: למעלה מ-500 מחסניות נתפסו

18:18

אחרי הסופה 'ביירון': זה מצבו של מפלס הכנרת

18:09

פיצוץ מדוייק ומהיר: צפו ברגע החיסול של ראאד סעד

18:03

אחרי שבוע סוער: זה מה שיקרה השבוע: תחזית מזג אוויר

18:01

נתניהו וכץ: "חיסול ראאד סעד כתגובה למטען שפצע לוחמים"

17:52

פרטים נוספים על רב המרצחים ראאד סעד

17:43

שני לוחמים נפצעו כתוצאה מפיצוץ מטען

17:31

חדשות השבת: חוסל מספר 2 בחמאס

13:58

אחיו של הזמר אושר כהן נעצר אחרי שהיה מעורב בקטטה

13:23

חשד לניסיון פיגוע: גבר ואישה במצב קל אחרי שזרקו עליהם אבנים

13:09

מרגש: נועה קירל נפגשה עם שורד השבי אלון אהל

12:35

פרשת וישב: הכדורגלן שעצר מלחמת אזרחים מדממת

11:53

חקירת רצח האם ובנה ביקנעם: גבר בן 43 נעצר בחשד לביצוע המעשה

11:31

אילת: סוכלה הברחת סמים ששימשו את המחבלים בטבח ה-7 באוקטובר

11:00

תיעוד מרהיב אחרי הסופה "ביירון": זרימה יפיפיה בסכר אדוריים

10:38

סקר: נתניהו בהישג הכי גדול שלו מאז השבעה באוקוטובר

10:25

הסלמה בצפון: חיל האוויר השמיד מחנה אימונים של חיזבאללה

