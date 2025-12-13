מפלס הכנרת רשם עלייה של 1 ס"מ בלבד למרות הסופה 'ביירון'. הסיבה: רוה המשקעים התרכזו באיזור המרכז. באיגוד ערים כנרת מביעים דאגה נוכח הנתונים

למרות הגשמים הרבים שירדו במסגרת הסופה 'ביירון', באיגוד ערים כנרת מביעים דאגה, לאחר שמפלס הכנרת כמעט לא עלה וזאת מכיוון שרוב המשקעים ירדו במרכז הארץ.

על פי המדידות של רשות המים, מפלס הכנרת עלה ב-1 ס"מ בלבד וכעת גובה המפלס עומד על 213.405- ס"מ. עוד עולה מהמדידות כי לכנרת מלאה חסרים 4.605 מטרים.

תחזית מזג אוויר לשבוע הקרוב

מזג אוויר השבוע יהיה קר מהרגיל. תחול ירידה בטמפרטורות ויירדו גשמים מלווים בסופות רעמים. חשש להצפות ברוב ושטפונות ברוב אזורי הארץ. יום ראשון: מעונן חלקית עד מעונן. הטמפרטורות יהיו ללא שינוי ניכר.