מזג אוויר השבוע יהיה קר מהרגיל. תחול ירידה בטמפרטורות ויירדו גשמים מלווים בסופות רעמים. חשש להצפות ברוב ושטפונות ברוב אזורי הארץ.
יום ראשון: מעונן חלקית עד מעונן. הטמפרטורות יהיו ללא שינוי ניכר.
יום שני: מעונן עם ירידה בטמפרטורות ויהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה. מצפון הארץ עד הנגב גשם לפרקים מלווה בסופות רעמים יחידות. משעות הצהרים הגשם יתחזק, ואז קיים חשש לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה וצפון הערבה, וחשש להצפות בשפלה במישור החוף הדרומיים וצפון הנגב.
יום שלישי: מעונן חלקית עד מעונן. עדיין צפוי גשם מקומי ברובו קל ברוב האזורים. ינשבו רוחות צפוניות חזקות לאורך מישור החוף.
יום רביעי: מעונן חלקית. תחול עלייה קלה בטמפרטות בעיקר בצפון ובמרכז. עדיין ייתכן גשם מקומי ברובו קל בעיקר בחוף הדרומי ובנגב.
