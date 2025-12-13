ראאד סעד היה ממקימי גדודי הנוח'בות ובניית תכנית יריחו, מאדרכילי טבח השבעה באוקטובר, היה מקורב לשיח אחמד יאסין ולמוחמד דף

ראאד סלד שחוסל בידי חיל האוויר במהלך השבת, שימש כראש-מטה הייצור של הזרוע הצבאית ומספר 2 בארגון תחת ראש הזרוע עז א דין אל חדאד.

סעד נחשב לאחת הדמויות הותיקות והמוערכות בזרוע הצבאית של חמאס.

בשנת 1990 שהה במעצר ישראלי, לאחר מכן בסוף שנות ה-90 ישב בכלא הרש״פ, זאת עקב פעילות בארגון הטרור חמאס כבר בשנות הקמתו.

סעד היה מקורב למייסד חמאס שיח אחמד יאסין, ולמוחמד דף ומרואן עיסא.

בעבר, פיקד סעד על חטיבת עזה של הזרוע הצבאית של חמאס.

סעד הקים את הכוח ימי ברצועת עזה ועמד בראשו בתחילת שנות העשרה.

לאחר מבצע צוק איתן, לקח חלק משמעותי בהובלת חמאס כחלק מהפיקוד העליון של הזרוע הצבאית.

בעבר, כיהן כראש-מטה המבצעים בחמאס והיה אחראי על תוכניות אופרטיביות, בניהן הקמת גדודי הנוח׳בה ובניית תוכנית "חומת יריחו".

סעד היה יעד לחיסול זמן רב, חיסולו מהווה מכה נוספת לארגון הטרור חמאס, למערך הפיקוד והשליטה שלו ולמערך ייצור אמצעי הלחימה.

היום (ש) בשעות הצהריים הגיעה ההזדמנות המודיעינית המתפרצת, אגף המודיעין בצה״ל השיג את המודיעין על נסיעתו של סעד במכוניתו במערב העיר עזה – והוביל את החיסול.

במסגרת פיקודו על מטה הייצור, סעד היה אחראי לייצור מטענים רבים במהלך המלחמה, שגרמו להרג של חיילים רבים.

מאז תחילת הפסקת האש ובפרט במהלך השבועיים האחרונים, זוהו ניסיונות חוזרים ונשנים של ארגון הטרור חמאס לייצור והוצאת פעולות טרור לפועל, ובהן אירוע הצמדת מטען לנמ"ר כוחות גולני ואירוע המטען הבוקר, אלו אירועים בהם נעשה שימוש במטענים נגד כוחות צה״ל – פעולות המהוות הפרה בוטה של ההסכם.