צה"ל חיסל את ראא'ד סעד, מספר 2 בזרוע הצבאית של חמאס.
ראאד סעד שימש מפקד המבצעים והייצור בזרוע הצבאית של חמאס ומספר 2 אחרי עז א-דין אל-חדאד והיה אחראי לתכנון טבח השבעה באוקטובר ובהמשך לכל ההפרות של הפסקת האש. סעד שרד בעבר שני נסיונות חיסול.
מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו את רכבו באמצעות 3 טילים שנורו בזה אחר זה. המבצע נקרא "סעודה מהירה".
בנוסף לסעד חוסלו גם המחבלים יחיא אלכיאלי, ריאצ'א א-לבן ועבד אלחי זקות.
חמאס פרסם כרוז רשמי בעקבות החיסול וציין: "הפרה בוטה של הסכם הפסקת האש".
