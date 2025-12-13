חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 13.12.2025 / 17:31

במהלך השבת חיל האוויר חיסל את ראאד סעד – מס' 2 בזרוע התבאית של חמאס ע"י שלושה טילים שנורו על רכבו בזה אחר זה. המבצע נקרא "סעודה מהירה"

צה"ל חיסל את ראא'ד סעד, מספר 2 בזרוע הצבאית של חמאס. ראאד סעד שימש מפקד המבצעים והייצור בזרוע הצבאית של חמאס ומספר 2 אחרי עז א-דין אל-חדאד והיה אחראי לתכנון טבח השבעה באוקטובר ובהמשך לכל ההפרות של הפסקת האש. סעד שרד בעבר שני נסיונות חיסול. מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו את רכבו באמצעות 3 טילים שנורו בזה אחר זה. המבצע נקרא "סעודה מהירה". כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . רכבו של ראאד לאחר החסול בנוסף לסעד חוסלו גם המחבלים יחיא אלכיאלי, ריאצ'א א-לבן ועבד אלחי זקות. חמאס פרסם כרוז רשמי בעקבות החיסול וציין: "הפרה בוטה של הסכם הפסקת האש".

