המשטרה סברה כי האם רצחה את בנה והתאבדה, אך כעת תפסה המשטרה חשוד במעשה הרצח – מה שמוביל לשינוי דרמטי בחקירת האירוע. כל הפרטים

שוטרי המחוז הצפוני עצרו היום (שישי) חשוד ברצח אם ובנה באירוע שהתרחש השבוע בעיר יוקנעם עילית. בתחילה סברה המשטרה כי מדובר במעשה אובדני של האמא, אחרי שגם היא ובנה אותרו ללא רוח חיים בדירה.

שוטרי המחוז הצפוני הגיעו לזירה ופתחו בחקירת נסיבות המקרה. בתום עבודה של המעבדה לזיהוי פלילי בזירה שנמשכה שעות ארוכות עלה חשד כי מדובר ברצח כפול וכעת נעצר החשוד במעשה.

מפקד מחוז הצפון, ניצב מאיר אליהו, הגיע לזירה והטיל את החקירה על היחידה המרכזית (ימ"ר) של מרחב עמקים והבוקר בתום פעולות חקירה נעצר חשוד במעשה, תושב מבשרת ציון בן 43.

הבוקר יובא החשוד לדיון בבית משפט השלום בנוף הגליל – נצרת, בבקשה להאריך את מעצרו. בהתאם להחלטת בית המשפט קיים איסור פרסום על כל פרט מפרטי החקירה ועל פרטי החשודים.