סקר מנדטים חדש שמתפרסם הבוקר באתר 'מעריב', מעלה כי הליכוד בראשות בנימין נתניהו משחזרת את כוחה הפוליטי שקדם לטבח השבעה באוקטובר לפני קצת יותר משנתיים.
נזכיר, כי מיד אחרי טבח שמחת תורה ירדה מפלגת הליכוד ל-16 מנדטים, אך מספר אירועים מאז – ביניהם מלחמת עם כלביא ומבצע הביפרים בלבנון – העלה שוב את קרנה של המפלגה ושל ראש הממשלה בנימין נתניהו.
על פי הסקר, לו הבחירות היו נערכות היום, מפת חלוקת המנדטים הייתה נראית כך: הליכוד – 28. נפתלי בנט – 20. ישראל ביתנו – 11. הדמוקרטים – 11. ש"ס – 9. עוצמה יהודית – 8. יש עתיד – 8. גדי אייזנקוט – 8. יהדות התורה – 7. חד"ש – תע"ל – ערבים 5. רע"מ – 5.
עוד עולה מהסקר, כי כחול לבן של בני גנץ, המילואימניקים של יועז הנדלף הציונות הדתית של בצלאל סמוטריץ' ומפלגת בל"ד, לא עוברות את אחוז החסימה.
מה דעתך בנושא?
8 תגובות
2 דיונים
מוטי הקרייתי
הסקר הריאלי להיום נמצא בערוץ-14. ושם לימין צופים 66 מנדטים.10:44 12.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
גדליה
בתגובה ל: מוטי הקרייתי
סקר של ערוץ שלשונו טחובה בעכוז של האיש השפל ביותר שיהיה פה לעולם !!10:59 12.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מוטי הקרייתי
שמאלנים עלובים כמו גדליה משתמשים בלשון מלוכלכת ומעליבה.11:14 12.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
א
עוד "סקר" דמגוגי!לפי סקר ערוץ 14 מהיום, האמין היחידי במדינה - לנתניהו ,באופן עקבי 56 מנדטים, לימין 65 מנדטים, ולשמאל 44 מנדטים בלבד!!!סקרי ערוץ 14 האמינים היחידים -...
עוד "סקר" דמגוגי!לפי סקר ערוץ 14 מהיום, האמין היחידי במדינה - לנתניהו ,באופן עקבי 56 מנדטים, לימין 65 מנדטים, ולשמאל 44 מנדטים בלבד!!!סקרי ערוץ 14 האמינים היחידים - עד לבחירות האחרונות, בבחירות המקומיות (בהיקף חסר תקדים) ועד היום!!המשך 10:51 12.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
בתגובה ל: א
בחירות עכשיו!11:02 12.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
הנדל יהיה חייב לעשות מהלך התאחדות עם בנט או שחבל על הקולות. אוהבים את המילואימניקים, אבל צריך להכיר במציאות. ומצופה מגנץ לא לרוץ יותר. יהיה עסוק בוועדת החקירה בעיקר בשנה...
הנדל יהיה חייב לעשות מהלך התאחדות עם בנט או שחבל על הקולות. אוהבים את המילואימניקים, אבל צריך להכיר במציאות. ומצופה מגנץ לא לרוץ יותר. יהיה עסוק בוועדת החקירה בעיקר בשנה הבאה.המשך 11:01 12.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מושמוש
לא בטוח שהשבעה באוקטובר זה השג שלו. גם אם קורבן אדם זה התחביב המגזרי11:00 12.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
לשם גבי
בבחירות האמיתיות-------------ליכוד מקים קואליציה של 78 מנדטים======בתוכה בן גביר עם 16...
בבחירות האמיתיות-------------ליכוד מקים קואליציה של 78 מנדטים======בתוכה בן גביר עם 16 מנדטיםהמשך 11:21 12.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
הנדל יהיה חייב לעשות מהלך התאחדות עם בנט או שחבל על הקולות. אוהבים את המילואימניקים, אבל צריך להכיר במציאות. ומצופה מגנץ לא לרוץ יותר. יהיה עסוק בוועדת החקירה בעיקר בשנה...
הנדל יהיה חייב לעשות מהלך התאחדות עם בנט או שחבל על הקולות. אוהבים את המילואימניקים, אבל צריך להכיר במציאות. ומצופה מגנץ לא לרוץ יותר. יהיה עסוק בוועדת החקירה בעיקר בשנה הבאה.המשך 11:01 12.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מושמוש
לא בטוח שהשבעה באוקטובר זה השג שלו. גם אם קורבן אדם זה התחביב המגזרי11:00 12.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
א
עוד "סקר" דמגוגי!לפי סקר ערוץ 14 מהיום, האמין היחידי במדינה - לנתניהו ,באופן עקבי 56 מנדטים, לימין 65 מנדטים, ולשמאל 44 מנדטים בלבד!!!סקרי ערוץ 14 האמינים היחידים -...
עוד "סקר" דמגוגי!לפי סקר ערוץ 14 מהיום, האמין היחידי במדינה - לנתניהו ,באופן עקבי 56 מנדטים, לימין 65 מנדטים, ולשמאל 44 מנדטים בלבד!!!סקרי ערוץ 14 האמינים היחידים - עד לבחירות האחרונות, בבחירות המקומיות (בהיקף חסר תקדים) ועד היום!!המשך 10:51 12.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
בתגובה ל: א
בחירות עכשיו!11:02 12.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מוטי הקרייתי
הסקר הריאלי להיום נמצא בערוץ-14. ושם לימין צופים 66 מנדטים.10:44 12.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
גדליה
בתגובה ל: מוטי הקרייתי
סקר של ערוץ שלשונו טחובה בעכוז של האיש השפל ביותר שיהיה פה לעולם !!10:59 12.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מוטי הקרייתי
שמאלנים עלובים כמו גדליה משתמשים בלשון מלוכלכת ומעליבה.11:14 12.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר