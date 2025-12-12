לראשונה מאז טבח שמחת תורה, סקר מנדטים חדש מעלה כי הליכוד וראש הממשלה בנימין נתניהו, משחזרים את כוחם הפוליטי

סקר מנדטים חדש שמתפרסם הבוקר באתר 'מעריב', מעלה כי הליכוד בראשות בנימין נתניהו משחזרת את כוחה הפוליטי שקדם לטבח השבעה באוקטובר לפני קצת יותר משנתיים.

נזכיר, כי מיד אחרי טבח שמחת תורה ירדה מפלגת הליכוד ל-16 מנדטים, אך מספר אירועים מאז – ביניהם מלחמת עם כלביא ומבצע הביפרים בלבנון – העלה שוב את קרנה של המפלגה ושל ראש הממשלה בנימין נתניהו.

על פי הסקר, לו הבחירות היו נערכות היום, מפת חלוקת המנדטים הייתה נראית כך: הליכוד – 28. נפתלי בנט – 20. ישראל ביתנו – 11. הדמוקרטים – 11. ש"ס – 9. עוצמה יהודית – 8. יש עתיד – 8. גדי אייזנקוט – 8. יהדות התורה – 7. חד"ש – תע"ל – ערבים 5. רע"מ – 5.

עוד עולה מהסקר, כי כחול לבן של בני גנץ, המילואימניקים של יועז הנדלף הציונות הדתית של בצלאל סמוטריץ' ומפלגת בל"ד, לא עוברות את אחוז החסימה.