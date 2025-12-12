השומרון הופך לחלוץ גם בתחום המצוינות המדעית: המועצה האזורית שומרון השיקה לאחרונה את תוכנית החונכות הראשונה מסוגה בישראל המיועדת דווקא לתלמידים מצטיינים. במסגרת נבחרת "דור 5.0", תלמידי 5 יחידות במתמטיקה, פיזיקה ומדעי המחשב יזכו לליווי אישי של סטודנטים מצטיינים, במטרה להעפיל להישגים גבוהים ולהשתלב בעתיד בתוכניות העלית באקדמיה ובתפקידי מפתח טכנולוגיים בצה"ל.
השבוע נערך כנס הפתיחה החגיגי של המיזם, שבו נחשפו כ-140 תלמידים ותלמידות מצטיינים מכיתות י'-י"א מכל רחבי השומרון למודל החדשני. הכנס כלל שיחות השראה, פעילויות חווייתיות וחשיפה ראשונה לקהילת ה"בגרות-טק" – קהילה ראשונה מסוגה בארץ בתחום זה.
חניכה צמודה וסיורים במייקרוסופט
התוכנית פועלת כפיילוט ייחודי בשיתוף חונכים מעמותת פר"ח ורכזות מצוינות המלוות את התלמידים מקרוב. מעבר לליווי הלימודי, התלמידים יזכו לחשיפה לתעשייה באמצעות סיורים בחברות הייטק מובילות, בהן מייקרוסופט. במועצה כבר מתכננים את השלב הבא: הרחבת קהילת המצוינות באופן מותאם גם לתלמידי חטיבות הביניים (כיתות ז'-ט').
יוסי דגן: "להיות מנהיגים גם במדעים"
ראש מועצת שומרון, יוסי דגן, הביע התרגשות רבה בפתיחת התוכנית: "אנחנו חרתנו על דגלנו ערכים, יהדות וציונות, ובדיוק באותה הרמה – מצוינות. כמו שאנחנו חברה של יישוב הארץ, אנחנו צריכים להיות מצטיינים גם בסייבר ובהייטק. אתם החלוצים והראשונים, ואני בטוח שרשויות רבות בארץ עוד ילמדו מהמודל הזה".
דגן הוסיף וציין כי המיזם הוא חלק מתוכנית חומש אסטרטגית לשדרוג מערכת החינוך בשומרון: "בסוף אתם המנהיגים. גם במישור הערכי של התנדבות ותרומה, וגם כמצטיינים בלימודים ובמדעים, כדי שנוכל להשפיע יותר על המדינה ולקדם אותה".
בסיום דבריו הודה דגן לשר החינוך ולצוות משרדו, לעמותת פר"ח על ההתגייסות לפרויקט, ולצוותי המועצה – מנהלת אגף החינוך טל נבוני ומרכז הפרויקט אבי פינגרהוט.
