יאיר גולן חגג אמש ברית לנכדו הטרי. גולן שיתף תמונה מטקס הברית, וצירף אליה טקסט מרגש אותו נשא במהלך הברית: "היום הצטרפת לעם ישראל"

יו"ר מפלגת העבודה (הדמוקרטים) יאיר גולן, חגג אמש ברית לנכדו הטרי. גולן שיתף תמונה מטקס הברית, וצירף אליה טקסט מרגש אותו נשא במהלך הברית.

"מיכאל מחמל ליבי, נכדי הקטן", כתב גולן. "היום הצטרפת לעם ישראל. באת בברית אברהם כמנהג יהודים אלפי שנים. שרשרת של דורות שהביאה לעולם את מוסר הנביאים, את גדולי ההוגים, את תורת החסד, את ניצחון הרוח על הכוח".

"זכור, נכדי הקטן, כי גדולה אמיתית מופיעה ב״קול דממה דקה״. זה כוחו של עם ישראל – כוח הרוח, עוצמת המוסר והיכולת לברוא עולם טוב יותר, צודק יותר, ישר יותר וחומל יותר. ברוך הבא ובהצלחה לך ולהוריך, לאחותך החמודה – ולכולנו".