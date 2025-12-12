צבי יחזקאלי מתייחס לתיעודים שמגיעים מרצועת עזה ומציגים הצפות בעקבות מזג האוויר הסוער: "אני מכיר את תעשיית השקרים הפלסטינים 30 שנה"

הפרשן הבכיר לענייני ערבים, צבי יחזקאלי, מתייחס לתיעודים שמגיעים מרצועת עזה ומציגים הצפות בעקבות מזג האוויר הסוער, ואומר כי אין לו שום חמלה על העזתים.

יחזקאלי סיפר: "אני זוכר שבתור גל"צניק הגעתי להריסת בית של מחבל והאימא התחילה לצעוק. ואז הילד אמר לאימא 'עוד לא, זה רק הרדיו עכשיו פה, כשיבוא הטלוויזיה תתחילי את ההצגה'".

יחזקאלי אמר כי "קשה לי למצוא בעצמי חמלה כלפי הסרטונים שיוצאים מעזה למרות כל המוזיקה הבוכייה. אני פשוט מכיר את תעשיית השקרים הפלסטינים 30 שנה. הפלסטינים הם ניצבים בהצגה אחת גדולה שמופקת על ידי תעשיית השקרים, על ידי קטאר, על ידי חמאס. הסרטון הזה, שאולי הוא גם בכלל AI, יכול לצערי להביא לפלסטינים המון אמפתיה בעולם".