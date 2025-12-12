גבר בן 50 אותר ללא רוח חיים בירושלים לאחר שמת מקור. במקביל, חיפושים מתנהלים אחרי צעיר בן 19 מבני ברק שאופניו אותרו סמוך לנחל הירקון

גבר בן 50 אותר הבוקר (שישי) ללא רוח חיים בשכונת שייח ג'ראח בירושלים עם סימני היפותרמיה קשים. צוות מד"א שהוזעק לזירה קבע את מותו במקום.

חובשי מד"א אליהו שפר ואמיר לוברבום, סיפרו: "כשהגענו למקום ראינו גבר כבן 50 שוכב בתוך שלולית כשהוא מחוסר הכרה וקר מאוד למגע. רצנו מיד אל תוך השלולית והוצאנו אותו ממנה אך לצערנו הרב הוא היה ללא סימני חיים ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו".

בנוסף, חיפושים קדחתניים מתנהלים אחרי צעיר בן 16 מבני ברק אחרי שעקבותיו נעלמו מיום רביעי. אופניו אותרו סמוך לנחל הירקון. עם העמקת החיפושים אותרו מספר ממצאים שקשורים אליו. בעקבות מזג האוויר הסוער החיפושים מתנהלים תחת מגבלות, וקיים חשש ממשי לחייו.