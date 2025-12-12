פָּרָשַׁת וַיֵּשֶׁב היא פרשת השבוע התשיעית בספר בראשית. היא מתחילה בפרק ל"ז, פסוק א' ומסתיימת בפרק מ', פסוק כ"ג.
את פרשת וישב קוראים בדרך כלל בשבת שלפני חנוכה. בשנים שבהן יש בחנוכה שתי שבתות, קוראים את פרשת וישב בשבת הראשונה. בשנים שבהן יום א' של חנוכה חל ביום ו', קוראים את הפרשה ביום ב' של חנוכה.
זמני כניסת ויציאת השבת
ירושלים
כניסת השבת: 16:01. יציאת השבת: 17:16
תל אביב
כניסת השבת: 16:16. יציאת השבת: 17:18
חיפה
כניסת השבת: 16:07. יציאת השבת: 17:15
באר שבע
כניסת השבת: 16:20. יציאת השבת: 17:19
חברון
כניסת השבת: 16:21. יציאת השבת: 17:17
גוש עציון
כניסת השבת: 16:21. יציאת השבת: 17:17
אריאל
כניסת השבת: 16:05 יציאת השבת: 17:16
אילת
כניסת השבת: 16:12. יציאת השבת: 17:22
צפת
כניסת השבת: 16:07 יציאת השבת: 17:13
