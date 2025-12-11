ששת החטופים שנרצחו במנהרה תועדו על ידי מחבלי חמאס. כעת פורסם קטעים מתוך התיעוד, בו נראה הירש גולדברג-פולין כשהוא מעודד את הפועל ומבקש למסור כי הוא חי ובריא

אחרי שידור התכנית עובדה, שחרר מטה משפחות החטופים את התיעוד של ששת החטופים, כפי שצולמו על ידי מחבלי חמאס ברפיח.

בתיעוד נראים השישה חיים, ומנסים לשרוד בפעולות יומיומיות בתוך השבי. כך למשל נראה הירש פולין-גולדברג, שידו נקטעה בעקבות רימון שהתפוצץ כשניסה לזרוק אותו ממיגונית המוות, כשהוא מעודד את הפועל ירושלים.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . רק הפועל. הרש גולדברג-פולין

בסרטון אחר נראים החבורה משחקת קלפים והוא מעיד כי ניצח ומבקש לאחל למשפחתו כי הוא חי ובריא.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . אני חי ובריא.

השישה נרצחו על ידי מחבלי חמאס, זמן קצר לפני שכוחות צה"ל הגיעו למנהרה בה שהו. כוחות צה"ל מצאו את גופותיהם של הירש גולדברג-פולין, עדן ירושלמי, אורי דנינו, אלכס לובנוב, אלמוג סרוסי וכרמל גת הי"ד.

ממשפחות הנרצחים נמסר: ״משפחות ששת הגיבורים מבקשות להודות לעם ישראל ולהמונים בעולם שצפו איתנו בתיעודים המצמררים של יקירינו. הדלקת הנרות דווקא במקום החשוך הזה היא התמצית היהודית של גבורת האור על החושך.

חמאס צילם את הסרטונים מתוך מזימה לפרסם תעמולה, אך האנושיות של ששת הגיבורים קורנת מהצילומים הללו. היא חזקה יותר מכל ארגון טרור. הסרטונים הם עדות חיה לרשע ולהחמצה; העולם כולו חייב לראות את יקירינו ברגעים הללו, את האחדות, העוצמה והאנושיות גם ברגעים הקשים ביותר. הם נחטפו בחיים, שרדו בחיים, והיו צריכים לחזור בחיים.

דבר לא ישיב את אהובי ליבנו בחיים. רק חשיפת האמת לאור, רק קבלת אחריות כנה, ממלכתית ואמיתית, יאפשרו צדק וריפוי ללב של כולנו".