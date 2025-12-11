שרד הבריאות וחברת "ישרקו שיווק מותגי מזון בינלאומיים בע"מ" הודיעו על ריקול לעוגיות עם שקדים של "אמרטי", זאת עקב חשש להימצאות של חומצה הידרוציאנית בכמות גבוהה במוצר. כל הפרטים

משרד הבריאות וחברת "ישרקו שיווק מותגי מזון בינלאומיים בע"מ" הודיעו הערב (חמישי) על ריקול לעוגיות עם שקדים של "אמרטי", זאת עקב חשש להימצאות של חומצה הידרוציאנית בכמות גבוהה במוצר. במשרד אמרו כי בעקבות הודעה של היצרן (מאיטליה) כי נמצאה נוכחות חומצה הידרוציאנית ברמות חורגות באצווה שלא שווקה בארץ , החליט היצרן, כמשנה זהירות , לבצע החזרה יזומה לאצוות נוספות של המוצר.

אלו פרטי המוצר:

שם המוצר: עוגיות עם שקדים

משקל: 175 גם

פג תוקף: 18/03/2026

אצווה: 2 355077

ברקוד: 8000895003379

יצרן: קולוסי ספא לוק. VPV לה דה וינצ'י 46 טוורנלה פירנצה, איטליה

יבואן ומשווק: ישרקו שיווק מותגי מזון בינלאומיים בע"מ

"צרכנים שיש להם את המוצר מתבקשים שלא לצרוך אותו" נמסר. ""בתיאום עם שירות המזון מחוז מרכז במשרד הבריאות, ישרקו שיווק מותגי מזון בע"מ אוסף את המוצר מדרכי השיווק. לפניות יש לפנות למוקד שירות לקוחות בטלפון *9872".