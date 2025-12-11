משרד הבריאות וחברת "ישרקו שיווק מותגי מזון בינלאומיים בע"מ" הודיעו הערב (חמישי) על ריקול לעוגיות עם שקדים של "אמרטי", זאת עקב חשש להימצאות של חומצה הידרוציאנית בכמות גבוהה במוצר. במשרד אמרו כי בעקבות הודעה של היצרן (מאיטליה) כי נמצאה נוכחות חומצה הידרוציאנית ברמות חורגות באצווה שלא שווקה בארץ , החליט היצרן, כמשנה זהירות , לבצע החזרה יזומה לאצוות נוספות של המוצר.
אלו פרטי המוצר:
שם המוצר: עוגיות עם שקדים
משקל: 175 גם
פג תוקף: 18/03/2026
אצווה: 2 355077
ברקוד: 8000895003379
יצרן: קולוסי ספא לוק. VPV לה דה וינצ'י 46 טוורנלה פירנצה, איטליה
יבואן ומשווק: ישרקו שיווק מותגי מזון בינלאומיים בע"מ
"צרכנים שיש להם את המוצר מתבקשים שלא לצרוך אותו" נמסר. ""בתיאום עם שירות המזון מחוז מרכז במשרד הבריאות, ישרקו שיווק מותגי מזון בע"מ אוסף את המוצר מדרכי השיווק. לפניות יש לפנות למוקד שירות לקוחות בטלפון *9872".
מה דעתך בנושא?
1 תגובות
0 דיונים
שם
"חומצה הידרוציאנית"... זה שם אחר של ציאניד, לא רצו לכתוב שנמצא ציאניד בעוגיות... למעשה זה לא כל כך היסטרי, יש ציאניד בכל מוצר שמכיל שקדים.20:50 11.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שם
"חומצה הידרוציאנית"... זה שם אחר של ציאניד, לא רצו לכתוב שנמצא ציאניד בעוגיות... למעשה זה לא כל כך היסטרי, יש ציאניד בכל מוצר שמכיל שקדים.20:50 11.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר