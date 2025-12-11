משרדי הממשלה בוחנים בימים האחרונים מהלך חריג של עצירת כלל תקציב הישיבות, בעקבות פסיקת בג״ץ שאוסרת מימון תלמידים שהוגדרו כחייבי גיוס

פרסום ראשון במהדורה המרכזית של כאן חדשות מציג הערב (חמישי) צעד יוצא דופן הנבחן במשרדי האוצר והמשפטים: עצירה מלאה של תקציב הישיבות, זאת בעקבות פסיקת בג״ץ שקבעה כי המדינה אינה רשאית לממן תלמידי ישיבות שהוגדרו כחייבי גיוס ומשתמטים, גם אם המימון נעשה בעקיפין.

על פי גורמים ממשלתיים, החשש הוא כי אף שהופסקו הקצבאות הישירות לתלמידים המשתמטים, חלק מכספי התמיכה המועברים לישיבות ממשיכים לשמש גם עבורם. הבוקר פורסם בכאן חדשות על ידי תמר אלמוג כי היועצת המשפטית לממשלה בלמה את הגדלת תקציב האברכים מחו״ל מאותה סיבה, כל עוד לא הוצגה הוכחה מובהקת שהכסף אינו זולג למי שהוגדרו כחייבי גיוס.

כעת נבחנת אפשרות רחבה בהרבה: עצירה של כלל תקציב הישיבות עד שיוכח באופן ברור כי המימון אינו מגיע לתלמידים שאמורים להתגייס. על פי ההערכות, מהלך כזה יבלום העברת מיליארדי שקלים בשנה וצפוי להוביל לטלטלה משמעותית בציבור החרדי ובזירה הפוליטית.