כוחות כיבוי והצלה פעלו לחלץ שני לכודים נתקעו בעקבות שיטפון בעמק הארזים בירושלים, כשהם הצליחו לצאת מהרכב אך לא יכלו להתפנות בעצמם

מזג האוויר הסוער: כוחות כיבוי והצלה חילצו הערב (חמישי) שני לכודים מרכב שנתקע בעקבות שיטפון בעמק הארזים בירושלים. הנהג והנוסע הצליחו לצאת מהרכב, אך נותרו על הגדה, מחוץ לרכב, ללא יכולת להתפנות בכוחות עצמם.

לפי הודעת הצוותים, ברכב שנתקע בשיטפון היו שלושה נוסעים. שניים מהם הצליחו לצאת עצמאית רגלית ולהגיע לגדה בטוחה, בעוד שהנוסע השלישי נמצא על הגדה באזור סמוך למסילת הרכבת – וממתין לחילוץ לוחמי האש.

בעקבות קבלת הדיווח, צוותי כיבוי והצלה מתחנת האומה הוזנקו לזירה, ובמקביל פועלים גם ביחידה לחילוצים מיוחדים לבחינת אפשרויות חילוץ בטוחות בזרימת המים הגבוהה. בכב"ה אמרו כי לוחמי האש פועלים כעת בנקיטת אמצעי זהירות וביצירת נתיב חילוץ תוך הערכת תנאי השטח והזרימה.

עוד באותו נושא כמעט נגמר באסון: עץ קרס על רכב בחולון, הנהגת במצב קל

מוקדם יותר היום דווח כי עץ קרס על רכב ברחוב פרופסור משה שור בחולון. חובשים ופראמדיקים של מד"א שהוזעקו למקום סייעו לנהגת הרכב לצאת, והעניקו לה טיפול רפואי ראשוני. בהמשך נאמר כי הצוותים פינו את הפצועה לבית החולים שיבא תל השומר, כשמצבה קל והיא סובלת מחבלה בצוואר.

חובשי מד"א נחמן גודלבסקי ונפתלי הלברשטט סיפרו כי "כשהגענו למקום ראינו את הרכב מתחת לעץ הגדול שקרס עליו. השמשה הקדמית הייתה מנופצת ובתוך הרכב ישבה אישה בת 32 שנפצעה קלות בצווארה, היא סיפרה לנו במהלך נסיעה העץ פשוט נפל עליה ועל הכביש ופגע בה. עזרנו לה לצאת מהרכב בבטחה והענקנו לה טיפול רפואי ופינינו אותה לבית החולים כשמצבה קל".

עוד הוסיפו ואמרו כי "אין ספק שמדובר בנס, בעוצמה שבה העץ פגע ברכב, זה היה יכול להיראות אחרת לגמרי ולהסתיים בטרגדיה".