סנגוריו של ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקשו לבטל את עדותו במשפט ביום שני הקרוב, בשל "לו"ז ביטחוני ומדיני דחוף". בפרקליטות מתנגדים לבקשה

פעם נוספת: סנגוריו של ראש הממשלה בנימין נתניהו פנו הערב (חמישי) לבית המשפט, בבקשה לבטל את הדיון לעדות במשפטו שתוכנן ליום שני הקרוב. בבקשה נאמר כי נדרש לבטל את העדות בשל "לו"ז ביטחוני ומדיני דחוף, שפירוט על אודותיו יוגש במעטפה סגורה לבית המשפט".

זו לא הפעם הראשונה שבה נתניהו מבקש לבטל או לדחות דיונים במשפטו, כשהבקשות נהפכו בחודשים האחרונים לתופעה חוזרת. רק השבוע הוחלט על ביטול הדיון שהיה אמור להתקיים ביום שני, בעקבות "פגישה מדינית דחופה" שנקבעה לבוקר וכן אילוצו של נתניהו להתייצב בכנסת לדיון 40 חתימות בנוכחותו בשעות הצהריים. בפרקליטות לא התנגדו לבקשה – והוחלט כאמור על ביטול הדיון.

המקרה הנוכחי מגיע בצל בקשת נתניהו לחנינה מטעם נשיא המדינה יצחק הרצוג, שהוגשה בתחילת שבוע שעבר. במכתבו נתניהו לא הודה בעבירות בהן הוא מואשם, ורק אמר כי "אני נושא באחריות ציבורית רחבה מתוך הבנה להשלכות של כלל האירועים. בשל כך, ועל אף האינטרס האישי שלי לנהל את המשפט ולהוכיח את חפותי עד זיכויי המלא – אני סבור שהאינטרס הציבורי מורה אחרת".