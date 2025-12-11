בית המשפט המחוזי הורה על ביטול מלא של התנאים המגבילים שהוטלו על אלי פלדשטיין וארי רוזנפלד: "חלפה שנה מבלי שהתיק התקדם. לא ניתן עוד לטעון למסוכנות המצדיקה תנאים מגבילים בעניינו"

פרשת "קטארגייט" בית המשפט המחוזי בתל אביב הורה היום (חמישי) על על ביטול מלא של התנאים המגבילים שהוטלו על אלי פלדשטיין וארי רוזנפלד, שני הנאשמים המרכזיים בפרשת הדלפת המסמכים המסווגים מלשכת ראש הממשלה. עם זאת, עיכוב ביצוע הוגש נגד ההחלטה.

בהחלטת בית המשפט נקבע כי עניינו של רוזנפלד בסיטואציה חד פעמית, זאת מכיוון ש"חלפה שנה מבלי שהתיק התקדם, אלא להיפך", וכן כי "לא ניתן עוד לטעון למסוכנות המצדיקה תנאים מגבילים בעניינו". בית המשפט הוסיף כי ראיות חדשות יצריכו שינוי בכתב האישום.

עוד באותו נושא דיווח דרמטי: הפרקליטות תתקן את כתב האישום של ארי רוזנפלד 20:09 | חדשות סרוגים 25 0 😀 👏

"מאז מעצרם של המשיבים חלפו חודשים רבים, למעלה משנה, מבלי שחלה תזוזה בתיק העיקרי. למען הדיוק, לא רק שלא חלה התקדמות בהליך העיקרי, אלא שבמובנים מסויים, חלה אף רגרסיה בהליך" נכתב. "המורכבות הרבה שמלווה תיק זה איננה בגדר ‘גילוי חדש’ אלא שסימניה ניכרו עוד מתחילה הדרך – ומורכבות זו הלכה והתעצמה עם הזמן".

עורכי דינו של רוזנפלד, אורי קורב, סיון רוסו ויהושוע למברגר, מסרו בתגובה כי "אנו מברכים על החלטת בית המשפט, שניתנה לאחר קבלתו של הערר שהגיש ארי לבית המשפט העליון. כאמור בהחלטה, חומרי החקירה החדשים מעמידים קושי ממשי בפני התביעה וכתב האישום המקורי, כי הצפי להתקדמות ההליך מעמיד תמונה קודרת, וכי אין עוד הצדקה לתנאים מגבילים בעניינו של ארי".