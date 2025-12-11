מזג אוויר הסוער יימשך גם בסוף השבוע הקרוב. יהיה קר מהרגיל ויירדו גשמים חזקים בכל רחבי הארץ. תנשבנה רוחות עזות ויהיו שטפונות והצפות.
הערב והלילה, בין חמישי לשישי: גשם לפרקים מלווה בסופות רעמים יחידות בצפון הארץ ובמרכזה שיתמקד במהלך הלילה בעיקר במרכז הארץ ובצפון הנגב . במישור החוף ובשפלה חשש להצפות. במדבר יהודה וים המלח חשש לשיטפונות.
שישי: גשמים מקומיים יוסיפו לרדת במרכז הארץ ובצפון הנגב. עד שעות הצהריים עדיין ייתכנו סופות רעמים יחידות ועדיין קיים חשש להצפות מקומיות בעיקר במשור החוף הדרומי, ולשיטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח. משעות הצהריים הגשמים ייחלשו. הטמפרטורות עדיין יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
שבת: מעונן חלקית עד מעונן. בצפון הארץ ובמרכזה עדיין יתכנו טפטופים עד גשמים מקומיים קלים. תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן יחזרו להיות רגילות לעונה.
ראשון: מעונן חלקית עד מעונן. הטמפרטורות יהיו ללא שינוי ניכר.
שני: מעונן חלקית עד מעונן. ירידה קלה בטמפרטורות. מצפון הארץ עד הנגב ירד גשם מקומי מלווה בסופות רעמים בודדות. משעות הצהרים הגשם יתחזק ואז בנחלי המזרח קיים חשש קל משטפונות.
