ראש הממשלה בנימין נתניהו סיים לפני זמן קצר פגישה עם סיעת יהדות התורה, במסגרת סדרת פגישות שמקיים ראש הממשלה עם כל סיעות הקואליציה. שוחחו על "הנושאים שעל הפרק"

תנועת הליכוד מוסרת: "ראש הממשלה בנימין נתניהו סיים לפני זמן קצר פגישה עם סיעת יהדות התורה, במסגרת סדרת פגישות שמקיים ראש הממשלה עם כל סיעות הקואליציה.

ראש הממשלה וחברי סיעת יהדות התורה דנו על הנושאים שעל הפרק". במהלך הפגישה נתניהו שוחח עם המפלגה החרדית על חוק הגיוס ותקציבי הישיבות התקועים.

כזכור, לאחר פרסום טיוטת החוק של ח"כ בועז ביסמוט, יו"ר יהדות התורה, ח"כ יצחק גולדקנופף מסר בתגובה כי: "עמדת מועצת גדולי התורה כפי שנמסרה לנו היא שיש לפעול למתווה שישמור על עולם התורה, ללא כל סנקציות כלפי לומדי התורה.

טיוטת ההצעה שהונחה הערב תוצג בפני מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א להכרעתם, ועל פיהם בלבד נפעל".

מוקדם יותר היום, חברי הכנסת של ש"ס יואב בן צור ואוריאל בוסו, הגיעו לכלא 10, לבקר עריקים שנעצרו. הח"כים שוחחו עם העריקים, ועדכנו אותם על קידום חוק הגיוס.

בתום ביקור העריקים החכי"ם מסרו: "במדינת היהודים לא יעצרו בחורי ישיבות בעבור לימוד תורה, תנועת ש״ס בראשות מועצת חכמי התורה ויו"ר התנועה הרב אריה דרעי, עומדת כחומה בצורה לימין בחורי הישיבות ופועלת בכל כוחה לבצר ולחזק את עולם התורה גם בימים קשים אלו. לא ננוח ולא נשקוט עד שנסדיר את מעמדם של לומדי התורה בחוק".