המשטרה מחפשת אחרי נעדרת בשם הלל ליברטי תושבת חדרה ובאר שבע, שעקבותיה נעלמו משעות הבוקר. החיפושים נמשכים בעיצומה של סערת ביירון

משטרת ישראל מבקשת את עזרת הציבור באיתורה של הנעדרת הלל ליברטי תושבת חדרה ובאר שבע. על פי הודעת המשטרה היא נראתה לאחרונה בתאריך 11.12.25 בשעה 05:30 בבאר שבע.

בהודעה נכתב כי ליברטי יצאה מבית אימה בחדרה בתאריך 10.12.25 וייתכן שנמצאת גם בבאר שבע. כעת ניתן אישור משפחתה לפרסום פרטיה ובדבר היעדרותה.

תיאורה

גיל: 14.

גובה: 1.65.

מבנה גוף: רזה.

שיער: שחור ארוך.

צבע עור: בהיר.

לבוש: טייץ חום מגף ירוק, חולצה לבנה, מעיל פרווה וכובע קסקט חום.

במשטרה מבקשים כי כל היודע דבר על מקום הימצאה מתבקש לדווח למוקד 100 או לתחנת המשטּרה חדרה בטלפון 046327444