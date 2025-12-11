משטרת ישראל מבקשת את עזרת הציבור באיתורה של הנעדרת הלל ליברטי תושבת חדרה ובאר שבע. על פי הודעת המשטרה היא נראתה לאחרונה בתאריך 11.12.25 בשעה 05:30 בבאר שבע.

בהודעה נכתב כי ליברטי יצאה מבית אימה בחדרה בתאריך 10.12.25 וייתכן שנמצאת גם בבאר שבע. כעת ניתן אישור משפחתה לפרסום פרטיה ובדבר היעדרותה.

תיאורה

גיל: 14.
גובה: 1.65.
מבנה גוף: רזה.
שיער: שחור ארוך.
צבע עור: בהיר.
לבוש: טייץ חום מגף ירוק, חולצה לבנה, מעיל פרווה וכובע קסקט חום.

במשטרה מבקשים כי כל היודע דבר על מקום הימצאה מתבקש לדווח למוקד 100 או לתחנת המשטּרה חדרה בטלפון 046327444