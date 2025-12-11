עץ קרס על רכב בחולון, כשהנהגת – אישה בת 32 – נפצעה באורח קל: "בעוצמה שבה העץ פגע ברכב, זה היה יכול להיראות אחרת לגמרי ולהסתיים בטרגדיה"

נזקי מזג האוויר: בעקבות הרוחות והגשמים העזים של הסופה "ביירון", עץ קרס היום (חמישי) על רכב ברחוב פרופסור משה שור בחולון. חובשים ופראמדיקים של מד"א שהוזעקו למקום סייעו לנהגת הרכב לצאת, והעניקו לה טיפול רפואי ראשוני. בהמשך נאמר כי הצוותים פינו את הפצועה לבית החולים שיבא תל השומר, כשמצבה קל והיא סובלת מחבלה בצוואר.

צפו בתיעוד:

חובשי מד"א נחמן גודלבסקי ונפתלי הלברשטט סיפרו כי "כשהגענו למקום ראינו את הרכב מתחת לעץ הגדול שקרס עליו. השמשה הקדמית הייתה מנופצת ובתוך הרכב ישבה אישה בת 32 שנפצעה קלות בצווארה, היא סיפרה לנו במהלך נסיעה העץ פשוט נפל עליה ועל הכביש ופגע בה. עזרנו לה לצאת מהרכב בבטחה והענקנו לה טיפול רפואי ופינינו אותה לבית החולים כשמצבה קל".

החובשים הוסיפו ואמרו כי "אין ספק שמדובר בנס, בעוצמה שבה העץ פגע ברכב, זה היה יכול להיראות אחרת לגמרי ולהסתיים בטרגדיה".