משרד הבריאות הזהיר מפני צריכה ורכישה של מוצר "MAXI אל סבון", אשר משווק ללא רשיון: "שימוש במוצרים שלא קיבלו רישיון משרד הבריאות או שלא נמסרה לגביהם הודעה בדבר שיווק תמרוק עלול להזיק לבריאות הציבור"

משרד הבריאות פרסם היום (חמישי) הודעה לציבור בה הזהיר מפני צריכה ורכישה של מוצר "MAXI אל סבון", אשר לדבריהם "משווק ללא רישיון ממשרד הבריאות ולא נמסרה לגביו הודעה בדבר שיווק". בהודעה ציינו כי מבירור של המחלקה לתמרוקים נמצא כי יצרן התמרוק אינו מוכר למשרד ואינו רשום במרשם העוסקים.

"משרד הבריאות מזהיר את הציבור כי שימוש במוצרים שלא קיבלו רישיון משרד הבריאות או שלא נמסרה לגביהם הודעה בדבר שיווק תמרוק עלול להזיק לבריאות הציבור" נמסר. "בנוסף, מומלץ לבדוק כי התמרוקים בהם נעשה שימוש מאושרים ושאינם מכילים חומרים נוספים שהרכבם לא נבדק ובטיחותם לא ידועה".

עוד נאמר כי ניתן לבדוק באתר האינטרנט של משרד הבריאות במאגר התמרוקים את קיומם של רישיונות לתמרוקים ואת מטרת השימוש המאושרת. כמו כן, ניתן לבדוק האם התקבלה הודעה לפני שיווק במאגר. לבירורים ומידע נוסף ניתן לפנות למוקד קול הבריאות (5400*).