איש התקשורת והמגיש אברי גלעד, פרסם הבוקר טור אישי ב"ישראל היום", בו התייחס שוב לגירושין שלו ושל אישתו, נעמה שוחט. גלעד בחר להשתמש ב"אירוע המבאס" כדי לדבר על נושאים הקשורים בגירושים, פירוק יחסים והדרך שבה ניתן להמתיק את ה"גלולה המרה" של משפחה שמשנה צורה.

אחד הדברים שגלעד הביע עליהם שמחה מיוחדת הוא ההחלטה המשותפת של בני הזוג לחתום, עוד לפני זמן רב וכש"הכל היה בסדר", על הסכם המסדיר את כל מה שמתרחש ביניהם כעת.

עוד באותו נושא אברי גלעד מגלה: זו הסיבה שהודעתי על הגירושין מאישתי 16:23 | חדשות סרוגים 42 3 😢 ❤️

"הלכנו אצל עורכדינית, לא מהסוג שנתקלים בו בזמן גירושים חלילה… אלא לגברת שמתמחה בהסכמי ממון", הסביר גלעד. לדבריו, הם סיכמו אז, ברוח טובה ובנדיבות מלאה, נושאים רבים: חלוקת רכוש, מי יישאר בבית, הסדרי השהות של הבנות ואף חינוכן לשנים הבאות.

התוצאה, לטענתו, היא "מתנה מהעבר שערכה לא יסולא בפז". בזכות ההסכם, "בשעה המורכבת הזאת, לא צריך לחשוב על הכל מהתחלה. לא צריך לערב יועצים עוינים, אין סיבה להסיח את הדעת מהזירה המרכזית שבה אנחנו מתמודדים עכשיו, זירת השמירה על פירות בטננו".

גלעד התייחס לסטיגמה הרווחת בקרב זוגות צעירים הרואים בחתימה על הסכם טרום-נישואים כהבעת אי-אמון. "אלה מחשבות בלתי בוגרות ולא אחראיות", הוא קובע.

הוא מציין בכאב כיצד במו עיניו הוא רואה זוגות ש"קורעים זה את זה לעת פרידה ולשנים אחר כך, ומזמברים לילדים שלהם את החיים לתמיד, וגם לעצמם".

הוא קורא לקהל הקוראים לפעול: "אם אתם נשואים, אם אתם מכירים זוג שעומד להינשא… שימו הכל על השולחן ותחתמו עכשיו, כשאתם בטוב, על מה שיבטיח שגם אם יסתיימו, חלילה, ימי הקשר שלכם, זאת לא תהיה ההתחלה של מלחמת עולם, אלא התחלה של התפתחות שלכם כבני אדם".