בחירה מפתיעה: כמדי שנה, מגזין "טיים" האמריקני פרסם היום (חמישי) את גיליון אנשי השנה לשנת 2025 – כשהפעם בחר ברשימת דמויות משפיעות מעולם הבינה המלאכותית כ"איש השנה". בנימוק נכתב כי הבחירה בהם הגיעה "על כך שהם הכניסו את העולם לעידן המכונות החושבות, וכן על הפליאה והדאגה שהם גרמו לאנושות בשנה הזו".

רשימת "אדריכלי ה-AI" כללה בין היתר את מנכ"ל חברת אנבידיה, ג'נסן הואנג, מנכ"ל OpenAI ו-ChatGPT סם אלטמן, איש העסקים אילון מאסק, ומנכ"ל חברת מטא מארק צוקרברג. "במשך עשרות שנים, האנושות הכינה את עצמה לעליית המכונות החושבות" נכתב. "מנהיגים שניסו לפתח את הטכנווגיה הזהירו כי הרדיפה אחרי כוחות המכונות הללו יכולה להביא לאסון חסר תקדים. אך בשנה הזו, הדיון הציבורי על איך להשתמש בבינה המלאכותית התחלפה במירוץ לקדם אותו במהירות האפשרית".

לטענת המגזין האמריקני, "שנת 2025 הייתה השנה בה הבינה המלאכותית פרצה לתודעה בכל הפוטנציאל הגלום בה. זו הייתה גם השנה שבה התברר כי כבר אין אפשרות לחזור אחורה".

כזכור, "אנשי השנה" של מגזים טיים מתפרסמים מדי שנה בחודש דצמבר מאז שנת 1927. בהנהלת המגזין בוחרים את איש או אשת השנה אשר "השפיעו על השנה החולפת בצורה המשמעותית ביותר, לטוב או לרע". לאורך השנים הבחירה בחלק מאנשי השנה עוררו סערה ציבורית – כשהמקרה הבולט ביותר היה כשאדולף היטלר נבחר כאיש השנה בשנת 1938. בשנה שעברה נשיא ארה"ב דונלד טראמפ נבחר כאיש השנה בפעם השנייה – אחרי שכבר זכה בכבוד גם בשנת 2016 – ולפני שנתיים הייתה זו הזמרת טיילור סוויפט שהייתה אשת השנה של המגזין.