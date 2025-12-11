אמנסטי אינטרנשיונל מפרסם לראשונה דוח מקיף המודה כי חמאס וארגונים פלסטינים ביצעו רצח אוכלוסייה מאורגן, פשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות בטבח 7 באוקטובר

מעבר לשנתיים אחרי טבח השביעי באוקטובר, ארגון זכויות האדם "אמנסטי אינטרנשיונל" שהיה הראשון להאשים את ישראל ברצח עם, ופשעי מלחמה תוך שבועות בודדים. מפרסם כעת דוח חדש ומודה: חמאס וארגונים פלסטינים נוספים ביצעו רצח אוכלוסייה מאורגן, פשעים נגד האנושות ופשעי מלחמה קשים במהלך מתקפת ה־7 באוקטובר ולאחריה.

שנים של האשמות חד-צדדיות נגד ישראל, ושל מסמכים "מיידיים" שיצאו מהארגון עוד לפני שהאבק התפזר, מסתיימות כעת בתזכורת כואבת לגבי המציאות: גם אמנסטי, שבמשך חודשים ארוכים סירב להכיר במעשי הזוועה שבוצעו ביישובי הדרום, נאלץ להודות.

על פי חקירה שפרסם הארגון באיחור של שנתיים, נקבע כי: "הפשעים שביצע חמאס במהלך השביעי לאוקטובר, יחד עם קבוצות פלסטיניות נוספות היו מתוכננים, שיטתיים וברבריים".

לפי הדוח שפורסם היום, חמאס וארגונים פלסטינים נוספים ביצעו טבח מאורגן באזרחים, התקפות מכוונות על ישובים, אונס, חטיפות ועינויים, הן ביום המתקפה והן במהלך החזקת החטופים בעזה.

המסמך, לראשונה, משתמש בביטויים שהארגון נמנע מהם עד כה, ומגדיר את פעולות אלה כפשעים נגד האנושות.

למרות הממצאים החמורים, אמנסטי כמובן מצא את הדרך להשאיר לעצמו פתח מילוט: לצד ההודאה ברצח האזרחים ההמוני שביצע חמאס, הארגון ממשיך להדגיש כי "החקירות נגד ישראל נמשכות".