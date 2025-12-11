הסופרת והיוצרת, הדסה בן ארי, פרסמה הבוקר פוסט מטלטל ברשתות החברתיות, בו היא חולקת סיפור מרגש על תקווה, אהבה חדשה ואומץ. לדבריה, היא בכתה "כל הבוקר" לאחר שקיבלה בשורה משמחת במיוחד.
הסיבה לדמעות: "היא קיבלה הצעת נישואים. הם מתחתנים בחודש הבא. ולשמוע אישה מאוהבת ואסירת תודה זה הדבר הכי מרגש בעולם", כתבה בן ארי.
בן ארי סיפרה כיצד החל הקשר המיוחד. לפני מספר חודשים, פגשה קבוצה של אלמנות. אחת מהן, שבעלה נרצח בפיגוע לפני מספר שנים, משכה את תשומת ליבה. כשנשאלה אם היא רוצה זוגיות חדשה, האלמנה השיבה: "האמת שאני אשמח". אך כנשאלה האם יצאה לדייטים, אמרה האלמנה משפט שדקר את בן ארי: "האמת היא שלא הציעו לי".
בן ארי, שמודה בכנות כי אינה שדכנית ואין לה ניסיון בתחום ("אני יודעת שאני דפוקה בלשדך אנשים"), החליטה בכל זאת להפוך את העולם למענה. "אמרתי לה שאני באמת לא יודעת שומדבר מהחיים שלי אבל שאני אשמח להפוך את העולם ולמצוא לה את האחד".
בן ארי תיארה את הקושי שהיה כרוך בתהליך, ואת המהמורות שעברו בדרך, בעיקר מצד האלמנה: "אני נזכרת ברצון, ובייאוש. אני נזכרת בקושי להרים את רגל ימין הזאת שלא מוכנה לעשות שום צעד, כי מה יכול כבר העתיד להבטיח אחרי שאיבדת את בעלך אהוב ליבך?".
היא תיארה כיצד הרגישה שהיא בודקת את הדופק של התקווה: "הרגשתי שגם כשהלב שלי נשרף, אני בודקת את הדופק שלו, אולי יש עוד חתיכה ממנו שיכולה להחזיק תקווה. אני בודקת בשביל עצמי. אני בודקת בשבילה. אני בודקת בשביל עוד אלמנות שאני מלווה".
הסיפור הסתיים בהכרזה על האירוסים והחתונה הקרבה, ובן ארי קוראת לכולם: "הלוואי שלכולנו יהיה אומץ להציע אהבה לחברים ולחברות גם אם אנחנו לא מבינים שומדבר מהחיים שלנו".
