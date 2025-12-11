חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 11.12.2025 / 16:14

בפוסט אישי ומרגש חושפת הדסה בן ארי סיפור שידוך נדיר ומרגש במיוחד: "הרגשתי שגם כשהלב שלי נשרף, אני בודקת את הדופק שלו"

תגיות: אלמנות, הדסה בן ארי, שידוך