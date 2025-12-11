חודש אחרי שהודיע על המהלך, שר הביטחון ישראל כ"ץ יביא את ההחלטה על סגירת גלי צה"ל לאישור הממשלה ב-21 בדצמבר. עוד לפני כן הייעוץ המשפטי יעביר חוות דעת בנושא

צעד נוסף בהליך: שר הביטחון ישראל כ"ץ הודיע כעת (חמישי) כי יביא את ההחלטה על סגירת תחנת הרדיו הצבאית גלי צה"ל לאישור הממשלה בישיבת הממשלה שתתקיים ביום ראשון הבא, ה-21 בדצמבר. לפני ישיבת הממשלה בנושא, הייעוץ המשפטי יעביר חוות דעת בנושא.

כזכור, לפני כחודש כ"ץ הודיע כי יגיש הצעת החלטה לסגירת גלי צה"ל, כשבכוונתו להורות על סיום שידורי התחנה עד ל-1 במרץ 2026. עוד מתוכנן להקים צוות מקצועי במשרד הביטחון שיוביל את יישום ההחלטה. במשרד הביטחון אמרו כי "צוות היישום יעסוק בכלל ההיבטים הנוגעים לסיום פעילות תחנת גל"צ, ובראשם סיוע לאזרחים עובדי צה"ל המועסקים בתחנה לסיים את העסקתם בהסדרים ראויים, תוך שמירה על זכויותיהם".

בנוסף, ובהתאם להמלצת הוועדה לבחינת פעילות תחנת גלי צה"ל, צוות היישום יעסוק בשימור פעילותה של תחנת גלגלצ, תוך שמירה על צביונה ואופייה – לרבות חיזוק העלאת המודעות לזהירות בדרכים, בהתאם לייעודה המקורי.

לטענת כ"ץ, "הפעלת תחנת רדיו אזרחית על ידי הצבא היא אנומליה שאין לה אח ורע באף מדינה דמוקרטית בעולם. המשך הפעלת התחנה מערב את צה"ל, בעל כורחו, בשיח הפוליטי ופוגע פגיעה קשה במעמדו כצבא העם ובאופיו הממלכתי".

"לאורך עשרות השנים האחרונות, החל משנות ה-50 ועד לימינו, נבחנו על ידי שרי ביטחון ורמטכ"לים רבים אפשרויות שונות לסגירת התחנה, להוצאתה ממערכת הביטחון, להפרטתה או לסגירת מחלקת האקטואליה, אך שום תהליך לא הבשיל לכדי ביצוע" הוסיף. "בשנתיים האחרונות, לאורך המלחמה, חיילים ואזרחים רבים, ובכללם גם בני משפחות שכולות, התלוננו פעמים רבות שהם מרגישים כי התחנה לא מייצגת אותם ואף פוגעת במאמצי המלחמה והמורל, וחמור מכך, אויבינו מפרשים את המסרים האלה כמסרים שמועברים על ידי צה"ל".