דוח "זמן הכנסת" לשנת 2025 מגלה פערים ברורים בנוכחות הח"כים, כאשר שמחה רוטמן מוביל את הדירוג, בעוד שרים ובכירים כמו נתניהו, בן גביר, דרעי ולפיד נמצאים בחלקו התחתון

דוח נוכחות עדכני לשנת 2025 על פי האתר "זמן הכנסת" גלה תמונה חדה על מי שמקדיש את עיקר זמנו למשכן הכנסת – ומי כמעט לא נמצא בו. על פי הנתונים, הפערים בין חברי הכנסת מרשימים, וחושפים את העומס שנופל על כתפי המחוקקים לעומת השרים.

רוטמן במקום הראשון

על פי הדירוג, במקום הראשון ניצב שמחה רוטמן מהציונות הדתית עם 1623 שעות ו־29 דקות, לצד 240 הופעות. מיד אחריו נמצאים חברי הכנסת מירב כהן עם 1540:07, אברהם אבוחצירא עם 1533:37, וינון אזולאי מש"ס עם 1509:20. את העשירייה הראשונה משלימים אופיר כץ, ארז מלולי, מיכל מרום ודיגר, מנחם סולימני, אבי אוחנה ויאיר ביסמוט.

במקביל, בתחתית הדירוג נרשמו מספר חברי כנסת ושרים בכירים מהקואליציה. איתמר בן גביר מדורג במקום 108 עם 340 שעות ו־55 דקות, ואחריו משה ארבל במקום 114 עם 293:56. עוד ברשימה: ראש הממשלה בנימין נתניהו במקום 119 עם 90:30, ויו"ר ש"ס אריה דרעי במקום האחרון, 120, עם 73:36 שעות פעילות.

גם בקרב האופוזיציה מופיעים בכירים בדירוגים הנמוכים. ראש האופוזיציה יאיר לפיד מדורג במקום 99 עם 443 שעות ושלוש הופעות בוועדות. בנוסף, מיקי לוי ממוקם במקום 52 עם 846:15, עידן רול במקום 62 עם 758:38, ומרב מיכאלי במקום 69 עם 713:43.