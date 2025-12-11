שרים וח״כים בקואליציה מבקשים משר הביטחון ישראל כ"ץ לאשר אירוע הנפת דגל רב־משתתפים בחורבות ניסנית בעזה, בתוך שטח הרצועה

בכירים במערכת הפוליטית, העבירו פניה חריגה ביותר לשר הביטחון ישראל כ"ץ, וביקשו ממנו לאשר אירוע רבי משתתפים אזרחי בתוך שטח הרצועה.

שורה של בכירים בקואליציה, ביניהם שרים וחברי כנסת מובילים, פנו לשר הביטחון כ". בדרישה לקיים אירוע הנפת דגל בחורבות היישוב ניסנית בצפון רצועת עזה. על פי הפניה של השרים ואנשי הקואליציה, יהיה מדובר באירוע רב משתתפים, שיתבצע בתוך שטח הרצועה, במסגרת תחום הקו הצהוב בו מחזיק צה"ל.

הפנייה מעוררת הדים במערכת הפוליטית ובמערכת הביטחון, בשל העובדה שמדובר באירוע אזרחי לא שגרתי בתוך שטח לחימה פעיל, המחייב היערכות ביטחונית גבוהה במיוחד.

כעת, ההחלטה נמצאת בידי שר הביטחון כ"ץ, שיידרש להכריע בין הרצון של בכירי הקואליציה לקיים אירוע סמלי בשטח הרצועה לבין השיקולים הביטחוניים הרגישים הנלווים לכך.